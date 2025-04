Presidente do Corinthians estipula prazo para ter novo técnico e diz: "Temos que anunciar alguém"

O presidente Augusto Melo estipulou um prazo para a contratação de um novo técnico pelo Corinthians. O Timão esteve próximo de acertar o retorno de Tite, mas o treinador decidiu pausar a carreira para cuidar da saúde mental. Apesar disso, a expectativa do mandatário é anunciar o novo comandante ainda nessa semana.

"Talvez possa ser amanhã, depois de amanhã, mas essa semana temos que, se Deus quiser, anunciar alguém. Por mais que tenhamos um interino e os jogadores empenhados, existe uma comissão que está trabalhando dentro de uma filosofia, mas temos que ter já um trabalho para que eles possam ter uma continuidade. Um trabalho que esse treinador venha a fazer e una ainda mais a equipe", ponderou o presidente em entrevista ao Flow Podcast.

Até o momento, o Corinthians teve dois treinadores na mira: Tite e Dorival Júnior. O primeiro se tornou prioridade a partir do momento em que se dispôs a ouvir o clube. Adenor, inclusive, era esperado nesta terça-feira para assinar contrato, mas encerrou as tratativas com o Timão para se cuidar.

Com a negativa de Tite, a diretoria retomou o foco em Dorival Júnior, que era o plano A inicial. O que chama a atenção é que, até o momento, o Corinthians parece ter considerado apenas treinadores que já estão adaptados ao futebol brasileiro, algo confirmado por Augusto.

"Temos que entender que no atual momento, se você traz um treinador que não conhece o nosso futebol, até ele se adaptar, vamos ter um grande problema. O momento é por um treinador que já conhece o nosso futebol, que seja brasileiro ou até de fora, mas que já conheça o nosso futebol e que já esteja adaptado. Nossa ideia é um brasileiro que já conheça o futebol para dar essa sequência e fazer um trabalho tranquilo até o final do ano", explicou o dirigente.

A recusa de Tite, de acordo com o presidente, "caiu como uma bomba" no Corinthians. O clube esperava, inclusive, que o técnico já comandasse o treino desta terça-feira no CT Dr. Joaquim Grava - o que, claro, não aconteceu.

"Tínhamos (certeza que Tite viria). A gente até mudou o treino para a tarde, já imaginávamos que ele até pudesse treinar o time hoje à tarde. Estava tudo pronto. Caiu como uma bomba isso aí, mas a primeira preocupação é o ser humano, né. Está bem, está tudo em ordem? Melhoras e bola para frente. O Corinthians é gigante. O Tite é um excelente treinador e oportunidades nunca irão faltar", afirmou.

Nota oficial: Tite. Na manhã desta terça-feira (22), o Sport Club Corinthians Paulista comunica que encerrou as negociações pelo retorno do técnico Tite. As partes ficaram muito próximas do acerto e o treinador era esperado para assinar o contrato e já comandar os trabalhos da... pic.twitter.com/qp9iz7VrFt ? Corinthians (@Corinthians) April 22, 2025

Na visão de Augusto Melo, o Corinthians abriu conversas com Tite, classificado por ele como "o maior treinador da história" do clube, por entender que o técnico poderia suportar a pressão. Além disso, é claro, Adenor estava livre no mercado desde setembro, quando foi demitido do Flamengo.

"Fomos muito profissionais. Nós não conversamos com nenhum treinador enquanto a família Díaz estava conosco. A gente é muito profissional nesse sentido. Fizemos essa mudança porque tínhamos que fazer. Quando liberamos o Ramón, nós sentamos para decidir dentro do que nós temos hoje de plantel, o que se encaixaria melhor dentro da nossa filosofia de trabalho. Vimos no mercado um cara que fez história, o maior treinador que o Corinthians já teve até hoje, que conhece o Corinthians, que aguentou pressão em tudo que é sentido e que estava disponível no mercado. Chegamos a ter várias conversas, ele nos acenou bandeira verde, fomos para cima e deu tudo certo. Hoje, iríamos assinar logo cedo, e aí recebemos uma notícia muito triste, dizendo que ele teve um problema de saúde. A família, inclusive, já estava com malas prontas para mudar para São Paulo", reconheceu o mandatário.

Augusto, então, foi questionado sobre o técnico Dorival Júnior, mas despistou na resposta. Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o executivo de futebol, Fabinho Soldado, viajou a Florianópolis nesta terça-feira para tentar acelerar as tratativas com o treinador.

"Eu não sei disso não (viagem de Fabinho). Eu e o Fabinho temos uma conexão muito boa, porque eu que o trouxe. Confio plenamente, confio em todos os meus diretores. Sou um cara que delego poderes, não sou centralizador, e cobro resultados. Fabinho é um cara que eu confio plenamente, e tudo que ele vai fazer, eu sou consultado, dou apoio. Sempre ficamos monitorando e satisfação em tempo real, é o tempo todo conversando. Vídeo chamada, viva-voz. Vamos dando autonomia mesmo. Eu não tenho também como estar viajando porque hoje temos uma política do Corinthians que está efervescente. Tenho que estar mais participativo", disse.

Balanço e aumento da dívida

Na manhã do último sábado, o Corinthians entregou, com 19 dias de atraso, as demonstrações financeiras de 2024, que correspondem ao primeiro ano de mandato do presidente Augusto Melo.

O balanço registrou um aumento dívida bruta em R$ 598 milhões em apenas 12 meses, um recorde na história do clube. Tal montante elevou a dívida bruta para o patamar de R$ 2.568 bilhões.

Também ao longo do bate-papo no podcast, o presidente abordou o aumento da dívida e tentou justificar os números apresentados no balanço.

"Se eu não me engano, pagamos mais de 300 milhões de juros todo ano. Aí falam que eu aumentei a dívida. Eu abri 2025 com R$ 2 bilhões de dívida, mas só de juros vai para R$ 2.300 milhões. Aí falam que eu aumentei R$ 500 e poucos milhões. Aumentei, mas R$ 191 milhões não foram nossos, têm R$ 300 milhões de juros, ou seja, o nosso está ali. Só que eu tive que gastar muito no ano passado. Tive que pagar transfer ban, juros, fundos de garantia, direitos de imagem", comentou o presidente.

"Esse ano, o Corinthians é o único clube grande que ainda não gastou um real em atletas. Tive que gastar R$ 160 milhões para montar um time de futebol. Tivemos um gasto mal gerido no primeiro semestre, mas depois acertamos. Gastamos R$ 125 milhões no primeiro semestre, e R$ 33 milhões no segundo. No primeiro semestre de 2025, não gastei um real", complementou.

Apesar do aumento da dívida, o Corinthians também registrou uma receita bruta de R$ 1.115 bilhão. Neste caso, o balanço de 2023 apresentou a marca de R$ 1.010 bilhão, mas o documento entregue no último sábado mostra o número de R$ 937 milhões.

Augusto Melo ressaltou os números de faturamento da gestão e revelou que, neste ano, mais receitas começarão a entrar nos cofres do Corinthians.

"Bati o recorde de receita, trouxe mais de 21% de aumento de receita em relação ao ano passado. Esse ano, a tendência é aumentar mais, pelo que já estamos fechando. A tendência esse ano é gastar menos, arrecadar mais, para começar a pagar as dívidas. Por isso tivemos esse gasto ano passado. Pegamos uma estrutura realmente complicada e tive que fazer investimentos", finalizou o presidente.