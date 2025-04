Atlético-GO cede empate ao invicto Cuiabá e amarga 3º jogo sem vitória na Série B

Nesta terça-feira, no Estádio Antônio Accioly, o Atlético-GO cedeu empate ao Cuiabá em 1 a 1, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Luizão inaugurou o marcador no início do duelo, mas, na reta final, Derik Lacerda deixou tudo igual para os visitantes.

Deste modo, o Atlético-GO chegou ao terceiro jogo sem vitórias na Série B e ocupa a 13ª colocação, com cinco pontos conquistados. Por sua vez, o invicto Cuiabá está na sexta posição, com oito unidades.

Pela quinta rodada da Série B do Brasileirão, o Dragão, no próximo domingo (27), visita o Amazonas, às 20h (de Brasília), no Estádio Carlos Zamith. Já o Dourado, no mesmo dia, mas às 19h, recebe a Ferroviária, na Arena Pantanal.

OS GOLS

O Atlético-GO inaugurou o marcador aos 3 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta pelo lado esquerdo, Robert Santos cruzou para área e Luizão apareceu para finalizar para o fundo das redes.

Aos 33 minutos do segundo tempo, o Cuiabá empatou. Após bola lançada para a área, Edu ajeitou de cabeça para Derik Lacerda, que, dentro da grande área, girou o corpo e mandou a bola no ângulo direito.

O Dragão até chegou a marcar pela segunda vez. Aos 45 minutos, Federico Martínez balançou as redes, mas, após revisão, o tento foi anulado por pé alto. Três minutos depois, já nos acréscimos, aos 48, Léo, do Atlético-GO, no banco de reservas, foi expulso.