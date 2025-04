Inter toma 3 gols, reage, empata com Nacional e é o líder do Grupo F da Libertadores

Em um jogo sensacional, o Internacional mostrou poder de reação e arrancou empate diante do Nacional-URU, por 3 a 3 depois de estar perdendo por 3 a 0, nesta terça-feira, no Beira-Rio, m Porto Alegre. O jogo foi marcado também pelas cinco intervenções do VAR só no primeiro tempo.

Com o resultado, o Inter lidera o Grupo F, com 5 pontos, enquanto o Nacional soma apenas um. Bahia (quatro pontos e Atlético Nacional (três) jogam nesta quinta na Fonte Nova, em Salvador.

A distância de apenas 800 quilômetros entre Montevidéu e Porto Alegre fez o time do Nacional se sentir em casa em Porto Alegre. A equipe uruguaia foi agressiva desde o início e não demorou para abrir o placar e surpreender o Internacional.

Aos dois minutos, Recoba já havia forçado o goleiro Anthoni a fazer boa defesa. Aos cinco não teve jeito. Bola na área do Inter e Millán foi muito esperto para tocar bonito e desviar de Anthoni. O VAR foi acionado e confirmou o gol uruguaio.

A vantagem não diminuiu o ímpeto do Nacional. O Inter não teve tempo nem para assimilar o primeiro golpe e já recebeu o segundo. Aos dez, em contra-ataque, Villalba escapou pela direita e cruzou rasteiro para a finalização firme de Boggio: 2 a 0.

O Inter só foi 'acordar' na partida a partir dos 15 minutos. Aos 18, a equioe colorada bateu rápido uma falta ma entrada da área, antes do Nacional armar a barreira. Wesley surgiu livre pela meia direita dentro da áera e fez o gol, mas o lance foi analisado pelo VAR e impugnado.

Aos 25 minutos, nova checagem do VAR. O Inter queria pênalti de Millán em Enner Valencia, mas Bernabei estava impedido no início da jogada.

A torcida empurrou o Inter para o ataque, enquanto o Nacional se posicionou na espera dos erros do time do técnico Roger Machado. Aos 35, Wesley fez Mejía fazer boa defesa. Aos 36, nova participação do VAR em outro impedimento, desta vez de Wesley.

O Nacional era perigoso nos contra-ataques. Aos 42, após falha de Anthoni, o zagueiro grandalhão Coates fez o terceiro do Nacional. O Inter ganhou uma certa esperança de virada para o segundo tempo, quando Wesley foi derrubado na área, aos 45. Alan Patrick bateu mal, mas diminuiu a desvantagem: 3 a 1, Nacional.

E ainda havia tempo para mais uma análise do VAR. Foi aos 54 minutos, no lance que Bernabei acertou o travessão e os jogadores do Inter pediram um toque de mão dentro da área, que não foi visto pela equipe de arbitragem.

O Inter voltou com Borre no ataque e o argentino em menos de dez minutos cometeu falta, sofreu falta, levou perigo para o time uruguaio, tomou cartão amarelo, mas não conseguiu diminuir a desvantagem no placar.

O Inter passou a pressionar bastante, mas tanto Borre como Enner Valencia mostraram problemas para dominar a bola e conseguir a finalização. Já o Nacional mostrou que estava pronto para ampliar a vantagem. Vargas entrou aos 15 minutos na partida e no primeiro toque na bola por pouco não fez o quarto gol uruguaio, após linda jogada de Baez pela esquerda.

Aos 21, saiu o segundo gol do Inter. Óscar Romero fez uma beleza de lançamento para Bernabei. O lateral surgiu livre e só tocou para balançar a rede. O beira-rio 'pegou fogo'. O goleiro Mejía alega contusão para paralisar a partida. Mas a catimba não deu certo. Aos 27, Alan Patrick bateu escanteio pela esquerda e Fernando subiu de forma sensacional para meter a cabeça na bola e empatar a partida.

Borré, Valencia, Alan Patrick e Wesley aprontaram tremenda correria sobre a defesa do Nacional, chances foram criadas, mas o placar terminou mesmo empatado.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 3 X 3 NACIONAL-URU

INTERNACIONAL - Anthoni; Braian Aguirre (Vitinho), Vitão, Victor Gabriel e Bernabei (Ramon); Fernando, Bruno Henrique (Óscar Romero), Gabriel Carvalho (Borré), Alan Patrick e Wesley (Nathan); Valencia. Técnico: Roger Machado.

NACIONAL-URU - Mejía; Ancheta (Nicolás Rodríguez), Calione Fuentes, Coates, Millán Díaz e Baéz; Oliva (Morales), Boggio e Recoba (Yonatan Rodríguez); Nico López (Herazo) e Villalba (Vargas). Técnico: Pablo Peirano.

GOLS - Millán aos 5, Boggio aos 10, Coates aos 42 e Alan Patrick aos 45 minutos do primeiro tempo. Bernabei aos 21, Fernando aos 27 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Valência, Borré, Wesley e Victor Gabriel.

ÁRBITRO - Alexis Herrera (VEN).

RENDA - R$ 1.303.355,00.

PÚBLICO - 37.492 torcedores.

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).