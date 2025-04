São Paulo desembarca no Paraguai para duelo contra o Libertad pela Libertadores

Na noite desta terça-feira, o São Paulo desembarcou em Assunção, no Paraguai, onde enfrentará o Libertad, em duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola nesta quarta, no Estádio La Huerta, às 21h30 (de Brasília).

A delegação são-paulina embarcou para o Paraguai no período da tarde, logo após o último treino no CT da Barra Funda, com foco no encerramento da preparação para o duelo.

A equipe são-paulina espera voltar a vencer no torneio continental após empatar em 2 a 2 com o Alianza Lima, na última rodada, no Morumbis. O time brasileiro figura na segunda posição da chave, com quatro pontos, dois a menos que o Libertad, líder.

??? Recepcionados pela #TorcidaQueConduz no Paraguai!#VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/wsDfU9Rl5U ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 22, 2025

Para o jogo, o treinador argentino terá que lidar com uma série de desfalques, começando pelo principal nome do time: Lucas Moura. O camisa sete se recupera de um trauma no joelho direito e será baixa pela oitava partida seguida.

O meia Oscar, que trata uma lesão na região posterior da coxa esquerda, também segue de fora. Os volantes Pablo Maia (cirurgia no tornozelo direito) e Luiz Gustavo (recuperação de tromboembolismo pulmonar), e os atacantes Calleri (lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Henrique (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo) completam a lista de desfalques.

O zagueiro Arboleda, que lida com uma sobrecarga muscular na coxa esquerda, é dúvida. O equatoriano ficou de fora do clássico contra o Santos e treinou separado do restante do elenco nesta terça-feira.

Assim, uma provável escalação do São Paulo tem: Rafael; Cédric Soares, Ferraresi, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves; Lucas Ferreira, André Silva e Ferreira.