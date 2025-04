Cuiabá busca o empate, mantém invencibilidade na Série B e aumenta jejum do Atlético-GO

No duelo dos times que foram rebaixados na temporada passada, Atlético-GO e Cuiabá se reencontraram nesta terça-feira, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No estádio Antônio Accioly, em Goiânia, o time cuiabano manteve sua invencibilidade, ao buscar o empate por 1 a 1 e aumentou o jejum dos goianos na competição, que teve um gol anulado na reta final da partida.

O Atlético-GO saiu na frente do placar, com dois minutos de jogo, com gol de Luizão. O empate do Cuiabá veio somente na segunda etapa, com Derik Lacerda. O lance polêmico da partida aconteceu já aos 43 do segundo tempo, quando Federico Martínez até chegou a marcar o gol da vitória, mas o VAR recomendou revisão por um pé alto do atacante uruguaio. Com o resultado, o Atlético-GO chegou ao terceiro jogo seguido sem vitória, aparecendo em 13º lugar, com cinco pontos. Já o Cuiabá é o sexto, com oito

O jogo mal começou e o Atlético-GO já estava à frente do marcador. Na bola parada, Robert cobrou falta na área e Luizão aproveitou o cochilo da defesa para completar para as redes. O gol cedo fez o time da casa ficar tranquilo em campo e passou a cadenciar a partida, com as linhas baixas.

O Cuiabá até ficou mais com a posse da bola, mas faltou repertório para buscar o empate. O time se limitou a trocar passes na defesas e pouco agrediu o adversário. Nem mesmo o número alto de escanteios foi suficiente para incomodar a defesa goiana, que apenas administrou o resultado até a ida ao intervalo.

A etapa complementar manteve o mesmo panorama, com o Atlético-GO bem postado defensivamente, sem dar espaço para o pouco inspirado ataque do Cuiabá. Vendo o adversário não levar perigo, o time da casa passou a aumentar o ritmo, em busca de definir o resultado. Marcelinho arriscou da entrada da área e assustou Pasinato.

Apesar da pouca inspiração, o Cuiabá conseguiu buscar o empate. Sander cruzou, Edu escorou e Derik Lacerda girou sobre a marcação e deixou tudo igual, aos 32. O gol colocou fogo na partida. Federico Martínez até chegou a marcar o gol da vitória dos goianos, mas foi anulado após revisão no VAR por um pé alto do atacante uruguaio, o que gerou muitos protestos do time da casa.

O Atlético-GO volta a campo no domingo, às 21h, diante do Amazonas, na Arena da Amazônia. Mais cedo, às 19h, o Cuiabá recebe a Ferroviária, na Arena Pantanal.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 X 1 CUIABÁ

ATLÉTICO-GO - Vladimir; Raí Ramos (Ruan Ramos), Alix Vinícius, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Luizão, Léo Naldi (Ariel), Rhaldney e Robert Santos (William Pottker); Marcelinho (Kauan) e Sandro Lima (Federico Martinez). Técnico: Cláudio Tencati.

CUIABÁ - Mateus Pasinato; Matheusinho, Nathan, Alan Empereur e Sander; Lucas Mineiro, Denílson (De Lucca) e Ruan Oliveira (Juan Christian); Lucas Cardoso (Edu Júnior) (Bruno Alves), Derik Lacerda e Pedrinho (Jadson). Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Luizão, aos dois minutos do primeiro tempo. Derik Lacerda, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rhaldney, Ariel, Federico Martínez e Marcelinho (Atlético-GO).

CARTÃO VERMELHO - Léo Naldi (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).