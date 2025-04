Zé Rafael surpreende em recuperação e tem retorno antecipado no Santos

Zé Rafael, do Santos, evoluiu no seu processo de recuperação e antecipou o tempo de retorno aos gramados para poder estrear. O meio-campista, que veio do Palmeiras, foi submetido a um procedimento cirúrgico na coluna lombar em fevereiro e, nesta terça-feira, iniciou a transição física no CT Rei Pelé.

Segundo o Peixe, Zé Rafael "apresentou uma evolução mais rápido do que o esperado e teve seu retorno antecipado em duas semanas". Agora, o Avinegro espera poder integrar o meio-campista aos treinos com o restante do elenco nas próximas semanas. Provavelmente, a inclusão do atleta ocorrerá no início do próximo mês.

A previsão anterior indicava que o jogador iniciaria a transição em maio, porém, após as últimas avaliações, os treinos físicos foram antecipados.

"Junto com a equipe de fisioterapia do Santos, chefiada por Luiz Alberto Rosan, Zé Rafael também apresentou muita dedicação desde que chegou ao clube, culminando com a antecipação dos treinos físicos", disse o clube da Baixada Santista.

Zé Rafael foi contratado no início de 2025 e assinou um contrato até 31 de dezembro de 2027. O meio-campista passou por um procedimento cirúrgico inédito no futebol, no dia 7 de fevereiro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Ainda sem Zé Rafael, o Santos encara o Red Bull Bragantino no domingo, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. No momento, o Peixe está na 18ª colocação do Brasileirão, com quatro pontos, um a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona do rebaixamento.

Aquecendo com o novo uniforme de treino! ? pic.twitter.com/ld6Hf1srxN ? Santos FC (@SantosFC) April 22, 2025

"Após passar por uma reabilitação intensiva com tratamento diário em dois períodos no CT Rei Pelé, o meio-campista Zé Rafael, que foi submetido a um procedimento cirúrgico na coluna lombar, apresentou uma evolução mais rápido do que o esperado e teve seu retorno antecipado em duas semanas.

Ele foi liberado pelo Departamento Médico do Santos FC e iniciou nesta terça-feira (22) a transição física no gramado do CT Rei Pelé.

Junto com a equipe de fisioterapia do Santos FC, chefiada por Luiz Alberto Rosan, Zé Rafael também apresentou muita dedicação desde que chegou ao clube, culminando com a antecipação dos treinos físicos.

O próximo passo é ser integrado ao grupo, o que deve ocorrer nas próximas semanas."