Hall da Fama do UFC, Ronda Rousey anuncia o nascimento de segunda filha

Ex-campeã peso-galo (61 kg) e Hall da Fama do UFC, Ronda Rousey deu à luz sua segunda filha. O anúncio foi feito pela própria ex-lutadora, que havia revelado a gravidez em julho do ano passado, através do seu perfil oficial no Instagram.

O bebê, fruto do seu casamento com o também ex-lutador do UFC Travis Browne, se chama Liko'ula P'omahinakaipiha Browne, nome que remete à origem do patriarca da família, nascido no Havaí (EUA). Maior responsável pela popularização do MMA feminino no mundo, Ronda já era mãe da pequena La'akea Makalapuaokalanip Browne, que hoje está com três anos.

"Nossa pequena garota veio ao mundo durante uma tempestade de vento em uma cidade em chamas, muito grata por ela chegar sã e salva", anunciou Rousey, se referindo aos incêndios que devastaram a cidade de Los Angeles, na Califórnia (EUA).

Ícone do MMA

Ex-judoca olímpica, Ronda Rousey construiu uma carreira de sucesso nos primórdios do MMA feminino. Durante sua carreira, a lutadora, que atualmente está com 37 anos de idade, acumulou 12 vitórias - nove delas por finalização - e apenas duas derrotas, além dos títulos peso-galo do Strikeforce e UFC.

Para além dos números e do desempenho dentro do cage, 'Rowdy' foi uma figura fundamental para o crescimento do esporte entre as mulheres, graças a sua popularidade entre os fãs. Depois de sua aposentadoria, a americana se aventurou também no pro wrestling (telecatch) e na atuação, trabalhando como atriz em filmes e séries de TV.