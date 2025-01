Parceiro de time revela ameaça feita a Sean Strickland: "Vou te aleijar"

Sempre polêmico em suas declarações e posicionamentos, Sean Strickland se tornou - há algum tempo - uma das figuras que mais dividem opiniões no mundo das lutas na atualidade. E nem mesmo pessoas mais próximas ao ex-campeão do UFC parecem tolerar a personalidade do 'falastrão' em algumas ocasiões.

O peso-médio (84 kg) Chris Curtis, por exemplo, já deixou claro que, apesar da relação de amizade entre eles, os dois possuem opiniões tão divergentes que, por vezes, acabam brigando. No media day do UFC Vegas 101, na última quarta-feira (8), o lutador americano revelou inclusive que, em um recente desentendimento entre eles, os dois quase chegaram às vias de fato na academia 'Xtreme Couture', na qual ambos são parceiros de treino, e ameaças foram proferidas durante a discussão.

"Vocês conhecem a personalidade do Sean. Estou nessa há uns dez anos e teve momentos onde eu debati atingi-lo com um tijolo. Eu não estou brincando. Eu fico tipo: 'Irmão, eu vou te bater com uma p*** de um tijolo'. Tipo, eu não ligo para onde vai. Dessa vez levou a uma briga também, nós estávamos prestes a brigar, e a academia inteira estava tipo: 'Vocês vão fazer isso mesmo?'. Nós estávamos prestes a sair na mão e eu estava ameaçando deixá-lo aleijado antes que ele enfrentasse Dricus (du Plessis). Eu estava tipo: 'Eu vou te aleijar'. A gente fica fora de controle", contou Curtis.

Compromissos no UFC

No campo esportivo, Chris e Sean têm compromissos importantes pela frente. Neste sábado (11), Curtis medirá forças com o russo Roman Kopylov no card do UFC Vegas 101. Por sua vez, Strickland tentará recuperar o cinturão peso-médio da entidade no próximo dia 9 de fevereiro, na edição 312 do Ultimate, em uma revanche contra o sul-africano Dricus du Plessis, que já o venceu no ano passado.