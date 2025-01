Sadio Mané brilha e Al-Nassr bate o Al-Okhdood pelo Campeonato Saudita

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela 14ª rodada do Campeonato Saudita, o Al-Nassr recebeu o Al-Okhdood no estádio Al-Awwal Park e venceu por 3 a 1. Godwin abriu o placar para os visitantes, porém, Sadio Mané (duas vezes) e Cristiano Ronaldo garantiram a vitória dos donos da casa.

Com o resultado positivo, o Al-Nassr chegou aos 28 pontos, assumindo a terceira colocação. De volta à zona de classificação para a Champions Asiática, a equipe está a seis pontos do Al-Hilal (2º) e a oito do Al-Ittihad (1°). Entretanto, ambas as equipes ainda jogam na rodada. Já o Al-Okhdood mantém seus 12 pontos, na 14ª posição, apenas dois acima do Al-Kholood (16°), primeiro time na zona de rebaixamento.

Após três jogos sem marcar, Sadio Mané balançou a rede e foi personagem principal para o Al-Nassr voltar a vencer no Campeonato Saudita. Além do gol, o atacante ainda sofreu o pênalti convertido por Cristiano Ronaldo.

O Al-Nasr volta a campo na próxima sexta-feira (17), às 14h (de Brasília), quando irá enfrentar o Al-Taawon (9º), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, fora de casa, pelo Campeonato Saudita. Já o Al-Okhdood recebe o Al-Feiha (17º) na próxima quinta-feira, às 10h55, no Estádio da Cidade Esportiva Príncipe Hathloul bin Abdulaziz, em jogo importante na briga contra o rebaixamento na liga.

Os gols do jogo

O Al-Okhdood abriu o placar aos seis minutos de jogo com Godwin. Bassogog armou boa jogada pela direita e cruzou para a segunda trave, quando Sultan afastou mal para o meio da área. A bola sobrou livre para o centroavante da equipe visitante abrir o placar.

A resposta veio rápida, e aos 29, após cruzamento na entrada da área de Otávio, Sultan cabeceou na trave e a bola ultrapassou a linha do gol. Sadio Mané ainda deu um carrinho para a bola entrar.

Aos 41, Sadio Mané recebeu empurrão de Lowe na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Cristiano Ronaldo não deu chances para Paulo Vítor, deixando o goleiro de um lado e a bola de outro.

Aos 42 da segunda etapa, Sultan fez ótimo cruzamento na primeira trave e Sadio Mané cabeceou para o fundo das redes e fechou o placar.