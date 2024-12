Bayern de Munique anuncia Copa Beckenbauer no aniversário de 125 anos do clube

Nesta segunda-feira, o Bayern de Munique anunciou a criação da Copa Beckenbauer, um torneio de lendas que será disputado no dia 17 de março de 2025. A competição foi criada como uma das celebrações dos 125 anos do clube bávaro, e recebeu o nome ídolo do Bayern em homenagem ao ex-zagueiro.

O campeonato será formado pela equipes de legends de Bayern de Munique, Real Madrid, Milan, Borussia Dortmund, Stuttgart e um outro grande clube europeu que ainda será confirmado. O torneio será disputado em um único dia, numa quadra de futebol indoor com grama sintética, na Arena SAP Garden, em Munique. Ídolo do Bayern, Philipp Lahm será o técnico da equipe bávara.

Como parte do aniversário de 125 anos do clube, vamos realizar um torneio de lendas no dia 17 de março de 2025: a "Copa Beckenbauer". ??? Mais informações: https://t.co/IWZWqHnLKE#MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/jDD7u4bzz2 ? FC Bayern Brasil (@FCBayernBR) December 23, 2024

"Eu estou muito orgulhoso de fazer parte do time de lendas do Bayern pela primeria vez neste evento especial. Nós estamos ansiosos para o torneio com esse clubes, e eu espero encontrar um ou dois rostos familiares da época em que jogava grandes jogos - nos quais Franz Beckenbauer geralmente cruzava seus dedos nas arquibancadas. Nunca esqueceremos dele. Como um cidadão de Munique, ele sempre foi alguém que me inspirou de uma forma especial", afirmou o ex-lateral e capitão do Bayern.

Toda a renda do torneio será destinada à Fundação Franz Beckenbauer. Pelo Bayern, o ex-zagueiro conquistou quatro vezes o Campeonato Alemão e três vezes a Liga dos Campeões, além de ter vencido a Copa do Mundo de 1974. Como técnico, levantou uma Bundesliga com o clube bávaro e outra Copa do Mundo, em 1990, com a seleção da Alemanha. Ele faleceu em 7 de janeiro de 2024, aos 78 anos.

Além de nomear o torneio com o nome de Beckenbauer, o Bayern também aposentou a camisa de número 5, imortalizada por seu ex-capitão. O clube bávaro foi fundado em 27 de fevereiro de 1900.

Formato da competição

Além de ser realizado num campo menor e sintético, o torneio terá algumas regras atípicas. As seis equipes serão divididas em dois grupos, com três em cada chave. Cada partida durará 10 minutos e, a partir da semifinal, serão dois tempos de seis minutos. As duas melhores equipes de cada grupo avançam para a semifinal. Haverá disputa de terceiro colocado para os times que não forem à final.

No último minuto de cada partida, as equipes terão um limite de tempo para ficarem sob posse da bola, assim como acontece no basquete. Essa decisão foi tomada para evitar que o time à frente no placar fique esperando o apito final.