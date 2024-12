Alvo do Palmeiras, Andreas Pereira marcou gols contra Liverpool e City nesta temporada

Em conversas para uma possível transferência ao Palmeiras, o volante Andreas Pereira marcou gols importantes pelo Fulham, da Inglaterra, nesta temporada europeia. Em 15 jogos até então, ele balançou as redes em duas oportunidades, uma contra o Manchester City e outra diante do Liverpool.

Enquanto o gol contra a equipe de Pep Guardiola foi marcado no Etihad Stadium pela sétima rodada do Campeonato Inglês, o tento diante do time de Arne Slot foi feito em Anfield pela 16ª rodada.

The assist from Raúl.

The celebration from Andreas. All angles of our opener at the Etihad:

Pela Seleção Brasileira, Andreas Pereira também balançou as redes nesta temporada. Na goleada por 4 a 0 sobre o Peru, pelas Eliminatórias, o volante deixou o banco de reservas aos 23 minutos do segundo tempo e, aos 25, recebeu cruzamento de Luiz Henrique e marcou um belo gol de voleio.

Na partida do Fulham deste domingo, diante do Southampton, Andreas Pereira acabou desfalcando a equipe pois precisava cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. O time de Londres volta a campo apenas na próxima quinta-feira, contra o Chelsea, e deverá ter o volante à disposição.

Antes de defender o Fulham, Andreas Pereira atuou no futebol brasileiro, defendendo a camisa do Flamengo, emprestado pelo Manchester United. Na equipe carioca, o meio-campista disputou 53 jogos, marcou oito gols e deu três assistências. Pelo Rubro-Negro, ainda conquistou uma Copa do Brasil (2021) e uma Libertadores (2022).