Marcos Braz revela por que Flamengo não liberou Gabigol ao Palmeiras no meio do ano

O atacante Gabigol, que se despediu do Flamengo na última rodada do Campeonato Brasileiro despertou interesse de clubes no Brasil, que tentaram sua contratação até mesmo antes do término de seu vínculo com o Rubro-Negro. Esse é o caso do Palmeiras, por exemplo.

Ex-vice-presidente do time carioca, Marcos Braz, revelou o motivo pelo qual não liberou o atleta de 29 anos quando o Verdão fez a investida, em entrevista ao canal Benja Me Mucho, no Youtube.

"O problema é que a gente caiu do mesmo lado que o Palmeiras na Libertadores. Eu falei de uma maneira educada que o Flamengo, para o Palmeiras, não liberava", disse o ex-VP do Flamengo.

O sorteio do mata-mata da Libertadores colocou Flamengo e Palmeiras do mesmo lado da chave., com possibilidade as equipes se enfrentarem nas quartas de final. Contudo, ambos os times caíram antes. O Flamengo foi eliminado pelo Peñarol, e o Verdão caiu para o Botafogo.

Com contrato válido até 31 de dezembro deste ano, Gabigol viu-se possibilitado de assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de junho. Neste período, o Verdão tentou tirá-lo do Flamengo, mas não conseguiu. Em julho, o Palmeiras enviou uma oferta de pré-contrato, que não foi assinada pelo atacante.

O Alviverde, então, interrompeu a negociação pelo atleta. Na época em que o Verdão negociava com o estafe de Gabigol, Marcos Braz chegou a dizer publicamente que o time carioca teria que ser recompensado financeiramente caso o Alviverde ou outros clubes interessados quisessem contar com Gabriel Barbosa.

Em 2024, Gabigol disputou 38 jogos, marcou oito gols e deu uma assistência. Neste ano, enquanto esteve sob comando do técnico Tite, Gabigol não teve tanto espaço. Pedro foi o titular até sofrer grave lesão, pouco antes do treinador ser demitido, no fim de setembro. O Flamengo tentou renovar com o atleta, mas as partes não chegaram a um acordo.

O atacante deu a volta por cima no fim do ano, após Filipe Luís assumir o time, e fez dois gols na final da Copa do Brasil, taça levantada pelo Flamengo em cima do Atlético-MG.