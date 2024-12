Endrick, Prass, Veiga e mais: Dudu soma homenagens após saída do Palmeiras

Dudu não ganhou uma festa de despedida do Palmeiras, mas recebeu diversas homenagens de ídolos alviverdes e também de seus agora ex-companheiros de clube. O atacante rescindiu seu contrato com o Alviverde e deve ter como destino o Cruzeiro.

O que aconteceu

Ademir da Guia, Fernando Prass e Marcos destacaram a passagem vitoriosa de Dudu, que durou uma década. O atacante chegou ao Palmeiras em 2015, onde permaneceu até 2020, quando se transferiu para o Al-Duhail, do Qatar. Ele retornou no ano seguinte e permaneceu até o fim deste ano.

É com muita admiração que registro aqui minha gratidão por tudo que você fez pelo nosso clube. Você levou o nome do Palmeiras ao topo, conquistou corações e títulos, e fez vibrar milhões de palmeirenses com seu talento. Ademir da Guia, no Instagram

Ciclos se encerram, sei bem como é difícil este momento, também passei por isso. [...] Que você seja feliz e leve no coração só boas recordações! Baixinho, você foi gigante no Palmeiras! Sentiremos saudades! Fernando Prass, no Instagram

Já Endrick agradeceu pelos "puxões de orelha" do ídolo alviverde: "Obrigado por tudo, Baixola! Todos os ensinamentos, conselhos e puxões de orelha!", escreveu o atacante do Real Madrid nas redes sociais.

Dudu também foi lembrado por nomes do atual elenco, como Raphael Veiga, Mayke e Gabriel Menino. Eles agradeceram pela parceria nos últimos anos e exaltaram a grandiosidade do atacante.

Se hoje consegui alcançar esse nível na minha carreira, é porque jogar ao seu lado tornou tudo mais fácil! Sua história aqui jamais será esquecida! Raphael Veiga, no Instagram

Veja as homenagens