Botafogo x Pachuca: veja as prováveis escalações e onde assistir ao duelo da Copa Intercontinental

Três dias depois de conquistar o Campeonato Brasileiro, o Botafogo estreia na Copa Intercontinental da Fifa nesta quarta-feira. O Glorioso encara o Pachuca, do México, a partir das 14h (de Brasília), no Estádio 974, em Doha, no Catar. Caso a partida termine empatada no tempo regulamentar, o classificado sairá na disputa de pênaltis.

Onde assistir: Globo, SporTV e CazéTV transmitirão a partida.

VALE O TÍTULO DAS AMÉRICAS! VAMOS COM ALMA E CORAÇÃO! ?? #VAMOSBOTAFOGO pic.twitter.com/MLbbwwurDv ? Botafogo F.R. (@Botafogo) December 10, 2024

O vencedor deste duelo vai enfrentar no sábado, na semifinal, o Al Ahly, do Egito, que eliminou o Al-Ain com um triunfo por 3 a 0. Quem passar desta semifinal encara o Real Madrid, já garantido na final.

O Botafogo conquistou o direito de disputar o Mundial de Clubes pela primeira vez após derrotar o Atlético-MG por 3 a 1, na final da Copa Libertadores. Já o Pachuca se sagrou campeão da Concacaf.

Artur Jorge, técnico do Botafogo, projeta que sua equipe atue em alto nível técnico, apesar do desgaste físico. A delegação botafoguense deixou o Brasil na noite de domingo para 14 horas de viagem, além do fuso horário: "Os jogadores e eu estamos dando o máxino possível para colocar o Botafogo na elite do futebol mundial, conseguimos com a Libertadores e vamos batalhar para ganhar esses desafios", disse ele.

Para este jogo, o Botafogo terá uma mudança em relação ao time que derrotou o São Paulo no fim de semana e confirmou a conquista do Brasileirão. O zagueiro Alexander Barboza, que cumpriu suspensão, reaparece na vaga de Marçal, compondo o setor com Adryelson, já que Bastos segue lesionado.

Pelo lado do Pachuca, o técnico Guillermo Almada é só elogios ao Botafogo, mas vê possibilidade de seu time sair classificado: "Ganhar o Campeonato Brasileiro é mais difícil do que vencer a Copa Libertadores. O Botafogo, com seu grande elenco e seu grande treinador, ganharam os dois e isso só mostra a dificuldade que teremos pela frente. Mas se meus jogadores acreditarem no trabalho, podemos ser vitoriosos", declarou.

O time fez péssima campanha no último Campeonato Mexicano, terminando em 16º lugar entre 18 equipes. O craque do time é o artilheiro venezuelano Salomón Rondón, que atua até hoje pela seleção de seu país.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO X PACHUCA

Local: Estádio 974, em Dohar (Catar)



Data: 11 de dezembro de 2024 (Quarta-feira)



Horário: 14h (de Brasília)



Árbitro: Danny Desmond Makkelie (Holanda)

BOTAFOGO: John; Mateo Ponte, Alexander Barboza, Adryelson e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Thiago Almada; Luiz Henrique, Igor Jesus e Jefferson Savarino



Técnico: Artur Jorge

PACHUCA: Carlos Moreno; Carlos Sánchez, Gabriel Cabral, Sergio Barreto e Bryan González; Pedro Pedraza, Elias Montiel, Alexéi Domínguez, Nelson Deossa e Owen Gonzalez; Salomón Rondón



Técnico: Guillermo Almada