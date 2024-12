Estêvão planeja vida no Chelsea e revela: quer jogar em outra posição

Bola de Ouro, revelação e dentro da "seleção" do Campeonato Brasileiro, o palmeirense Estêvão já planeja seus próximos passos no futebol. Vendido ao Chelsea — e jogador do clube inglês a partir de julho —, o jovem de 17 anos falou sobre a vida na Europa e revelou que sair jogar em outra posição. Ele participou do "Bola de Prata", da ESPN.

É um objetivo meu voltar para o meio de campo, é a posição que me sinto mais confortável. Sei que garanti meu espaço no Palmeiras como ponta, mas acho que daqui a uns anos, estarei na minha posição original Estêvão

O que mais ele falou?

Chelsea. "Fico muito feliz com a minha decisão de estar indo para o Chelsea. Junto com minha família e estafe, foi a decisão certa pelo planejamento que eles fizeram. Chegando lá, vou tentar trabalhar para ganhar meu espaço, independente de quem esteja ali. Vou estar sempre buscando jogar e ter oportunidades para me consolidar cada vez mais no time."

Passado, presente e futuro. "Meu primeiro sonho neste ano era subir para o profissional. Consegui ser titular e ajudar o Palmeiras da melhor forma possível. Fui vendido... este ano foi maravilhoso e vai ficar marcado. Só tenho que agradecer a Deus por tudo que ele fez na minha vida. Agradecer à minha família, ao Palmeiras e ao meu estafe. É a realização de um sonho."

Vida em 2025. "Quero evoluir cada vez mais como pessoa e como atleta. Sei que, ano que vem, terei desafios ainda maiores, com mudança de país... mas antes disso quero trazer alegrias ao palmeirense. Quero trazer uma versão do Estêvão ainda melhor."

Comparações com Messi e Neymar. "Minha família sempre fala para eu manter o pé no chão. As comparações não são do meu controle. Sinceramente, eu não gosto. Eles fizeram a história deles, e eu estou construindo a minha, mas fico feliz de ter sido comparado a eles, são grandes nomes"

Apoio da família. "É parte fundamental, todo atleta deve ter isso. Minha família me blindou bastante de todas as coisas, eles não me botaram pressão, só falaram: 'se diverte'. É o que faço até hoje. Não vejo isso como peso, mas como uma forma de retribuir o que eles fizeram por mim, de abandonar a cidade deles para viver um sonho meu, que se tornou deles. Estar realizando isso é retribuir o que eles fizeram por mim."

Foco nas cobranças de falta. "É algo que sempre trabalhei na base. Depois dos treinos, procuro aperfeiçoar. No Palmeiras, tem o Veiga, que é o batedor oficial, mas converso com ele e, às vezes, bato uma vez ou outra. Busco isso para ter o maior repertório possível."