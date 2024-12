São Paulo terá Erick entre os titulares contra Juventude; veja escalação

Do UOL, em São Paulo

O São Paulo está escalado para o duelo contra o Juventude, válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começa às 20h (de Brasília) desta quarta-feira (4). O jogo ocorre no MorumBis.

O Tricolor vai ao gramado com: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Patryck; Luiz Gustavo, Alisson, Lucas, Luciano e Erick; André Silva.

O técnico Luis Zubeldía fez algumas mudanças em relação ao time titular habitual. Sem grandes pretensões na temporada, a equipe terá nomes como Patryck e Erick entre os 11 iniciais. Arboleda também está de volta.

Já o Juventude está escalado com: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas e Ewerthon; Ronaldo, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Erick Farias e Gabriel Taliari.

São Paulo e Juventude encerram suas participações no Brasileirão no domingo (8). Os paulistas encaram o Botafogo, enquanto os gaúchos medem forças com o Cruzeiro.