Super Mundial: Botafogo pode ter Real, City, Bayern ou brasileiros no grupo

Atual campeão da Libertadores e último classificado dos 32 clubes que disputarão o primeiro Super Mundial de Clubes da Fifa, o Botafogo enfrentará alguma pedreira em seu grupo.

O que aconteceu

O Botafogo está no pote 3, o que significa que terá pela frente um cabeça de chave. O pote 1 contém campeões da Liga dos Campeões e da Libertadores, além de potências europeias.

Real Madrid, Manchester City, PSG, Bayern de Munique, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e River Plate encabeçarão os oito grupos. Cada uma das chaves terá quatro times, com um representante por pote. O formato é o mesmo utilizado nas Copas.

Além disso, o pote 2 é formado exclusivamente por times da Europa. Os demais campeões continentais ou classificados via rankings integram o terceiro e o quarto potes.

Dependendo do sorteio, o Botafogo pode cair com dois gigantes do continente europeu e ter o "grupo da morte". O Alvinegro carioca pode, por exemplo, cair em chave com Real Madrid, Chelsea e Al Ain, atual campeão da Champions asiática.

O Super Mundial será realizado entre os dias 15 de junho a 13 de julho de 2025, nos EUA. Os times de mesmo grupo se enfrentam entre si, com as duas melhores equipes de cada chave avançando ao mata-mata. As fases eliminatórias terão jogo único.

Veja os potes do Super Mundial

Pote 1

Manchester City (Inglaterra)

Real Madrid (Espanha)

Bayern de Munique (Alemanha)

PSG (França)

Palmeiras (Brasil)

(Brasil) Flamengo (Brasil)

(Brasil) Fluminense (Brasil)

(Brasil) River Plate (Argentina)

Pote 2

Chelsea (Inglaterra)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Inter de Milão (Itália)

Porto (Portugal)

Atlético de Madrid (Espanha)

Benfica (Portugal)

Juventus (Itália)

RB Salzburg (Áustria)

Pote 3

Al-Hilal (Arábia Saudita)

Ulsan HD (Coreia do Sul)

Al Ahly (Egito)

Wydad Casablanca (Marrocos)

Monterrey (México)

León (México)

Boca Juniors (Argentina)

Botafogo (Brasil)

Pote 4