STJD converte suspensões de Yuri Alberto e Cacá, do Corinthians, e Alcaraz, do Flamengo, em multas

O STJD (Superior Tribunal de Justiça do Desporte) multou nesta quinta-feira o atacante Yuri Alberto e o zagueiro Cacá, do Corinthians, e o meia Carlos Alcaraz, do Flamengo, por infrações cometidas no jogo contra o Flamengo, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os atletas, inicialmente, teriam que cumprir suspensões.

Os jogadores do Timão foram multados em R$ 30 mil. Antes, eles haviam recebido dois jogos de suspensão e já haviam cumprido um. O executivo Fabinho Soldado, que havia recebido suspensão de 15 dias, também foi punido com o mesmo valor. Alcaraz, do Flamengo, recebeu multa de R$ 90 mil. Ele ainda teria que cumprir três de quatro jogos de suspensão.

O STJD ainda manteve as multas para Flamengo e Corinthians acordadas em primeira instância. O clube carioca terá que pagar R$ 8 mil por rixa e atraso, enquanto o Timão terá que lidar com R$ 13 mil pelos mesmos motivos, além da conduta de Fabinho Soldado.

Cacá antes de receber cartão vermelho contra o Flamengo, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com isso, o Corinthians poderá contar com Yuri Alberto e Cacá na próxima rodada do Brasileirão, assim como o Flamengo terá Alcaraz à disposição na reta final. O Timão encara o Criciúma, no sábado, e o Rubro-Negro joga contra o Internacional, no domingo.

As infrações ocorreram no dia 1 de setembro, quando o Alvinegro venceu o time carioca por 2 a 1, na Neo Química Arena. Yuri Alberto e Cacá, além do auxiliar técnico Emiliano Díaz, foram expulsos do lado do Corinthians, enquanto Alcaraz recebeu vermelho do lado do Flamengo.

Yuri Alberto foi punido por praticar conduta violenta - artigo 254 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) - ao dar entrada forte no lateral direito Wesley. Cacá foi punido por praticar ato desleal ou hostil - artigo 250 do CBJD. Alcaraz também foi punido por conduta violenta.

Emiliano Díaz, por sua vez, foi julgado pela expulsão no fim do jogo por desrespeitar a arbitragem. Ele pegou só uma partida de suspensão. Já Fabinho Soldado pegou, inicialmente, 15 dias de suspensão pelo mesmo motivo.