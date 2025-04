Novo técnico na área: Dorival acompanhará Fla x Corinthians do Maracanã

Do UOL, em São Paulo e no Rio

Acertado com o Corinthians, Dorival Júnior estará no Maracanã amanhã para acompanhar de perto seus futuros comandados. O alvinegro encara o Flamengo, a partir das 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

O UOL apurou que o treinador confirmou sua presença nos camarotes do estádio carioca — o duelo é válido pela 6ª rodada do torneio nacional.

Ele ainda não foi anunciado oficialmente pelo Corinthians, mas já deve comandar os treinos do elenco na segunda-feira. A estreia deve ocorrer contra o Novorizontino, na quarta-feira, pela Copa do Brasil.

Dorival vai suceder Ramón Díaz no comando do alvinegro. O argentino foi demitido há dez dias, e o interino Orlando Ribeiro, técnico do sub-20, comandou o elenco.

Enquanto o futuro corintiano estará no Rio, Juan e Rodrigo Caetano, seus ex-colegas de CBF, assistirão a outra partida do Brasileirão: Palmeiras x Bahia. O coordenador técnico e o coordenador executivo das seleções masculinas da CBF vão monitorar os atletas do embate no Allianz Parque.