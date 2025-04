Ponte Preta vira no final, vence o Confiança e segue invicta na Série C

A Ponte Preta segue invicta na Série C do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, a equipe campinense venceu de virada o Confiança fora de casa, na Arena Batistão, em Aracaju (SE). Élvis (2) marcou para o time paulista, enquanto Maicon balançou as redes para os donos da casa.

A Ponte Preta chegou a sete pontos, alcançou o terceiro lugar na tabela e segue sem saber o que é perder na Terceira Divisão. Já o Confiança ocupa a oitava colocação, com quatro unidades.

A equipe paulista volta a campo pela Série C no próximo sábado, quando enfrenta o Anápolis, no Moisés Lucarelli, em Campinas. No mesmo dia, o Confiança visita o Maringá.

A PONTE É O TIME DA VIRADA????? Com dois gols do nosso maestro Elvis, Ponte Preta vence o Confiança, de virada, em Sergipe! ?? Elvis#CON1X2PON #VamosPonte #PontePreta #JogamosJuntos pic.twitter.com/qKcy2LEHaa ? Ponte Preta Oficial (@aapp_oficial) April 26, 2025

O Confiança largou na frente aos 22 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta, o zagueiro Maicon aproveitou leve desvio de Luiz Otávio e cabeceou para o fundo do gol.

A Ponte Preta deixou tudo igual na segunda etapa. Aos 17 minutos, Jean Dias cruzou rasteiro para Élvis, que bateu de primeira no canto e igualou o placar.

Quando o resultado já parecia estar sacramentado, Élvis voltou a aparecer. Aos 44, o camisa 10 recebeu fora da área, limpou a marcação, encheu o pé direito no canto de Rafael Mariano e decretou a vitória da Ponte Preta.

Veja os demais resultados da Série C deste sábado

Londrina 1×1 Maringá