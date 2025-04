Flamengo x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

O Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Flamengo e Corinthians se enfrentam na tarde deste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela sexta rodada do torneio nacional.

Tanto Flamengo como Corinthians chegam ao embate nas primeiras posições da tabela de classificação. O Rubro-Negro carioca é o atual vice-líder da competição, com 11 pontos - dois a menos que o Palmeiras. Enquanto isso, o Timão aparece na sexta posição, com sete pontos.

O Flamengo de Filipe Luis vem de dois empates consecutivos - um pelo Brasileirão e outro pela Copa Libertadores. Primeiro, empatou sem gols contra o Vasco, no Maracanã, e depois ficou no 0 a 0 contra a LDU, no Equador, pela terceira rodada do torneio continental.

Para o confronto, a tendência é que o treinador possa contar com De la Cruz e Allan, que foram poupados da viagem ao Equador. A única dúvida é em relação ao lateral esquerdo Alex Sandro, que tem um edema na coxa esquerda. Caso não fique à disposição, Ayrton Lucas deve seguir como titular, já que Viña ainda se recupera de lesão no joelho.

Do outro lado, o Corinthians chega ao duelo vivendo a expectativa de ter um novo treinador. Dorival Júnior, ex-Flamengo, aceitou a proposta do clube e está por detalhes de ser anunciado. No entanto, o técnico ainda não deve ficar no comando da equipe, uma vez que não foi registrado a tempo no BID da CBF. Sua estreia deve acontecer, portanto, contra o Novorizontino, na quarta-feira.

Dessa forma, quem estará à beira do gramado neste domingo deve ser Orlando Ribeiro, que assumiu o cargo como interino. O treinador, inclusive, tem 100% de aproveitamento no comando do time - somou duas vitórias em casa contra Sport, pelo Brasileirão, e contra Racing-URU, pela Sul-Americana.

O DM do Timão está quase zerado e conta somente com Rodrigo Garro, que trata de uma tendinopatia patelar no joelho direito. Matheuzinho e José Martínez podem jogar normalmente após cumprirem suspensão, enquanto Talles Magno, que não ficou nem no banco contra o Racing-URU por estar se recuperando de uma pneumonia, é dúvida.

Ramon Abatti Abel (SC) apitará a partida, auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC). Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC) ficará no comando do VAR.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO X CORINTHIANS

Data: 27 de abril de 2025, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)



VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique (Juninho) e Michael.



Técnico: Filipe Luis

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres (André Ramalho) e Angileri; Raniele, Carrillo e Breno Bidon; Romero (Coronado), Memphis e Yuri Alberto.



Técnico: Orlando Ribeiro (interino)