Atlético-MG comunica lesões de Gabriel Menino e Lyanco; veja detalhes

O Atlético-MG ganhou duas baixas para a sequência de jogos, que inclui Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Neste sábado, após divulgar a escalação para o jogo contra o Mirassol, o time mineiro comunicou a lesão do zagueiro Lyanco e do meio-campista Gabriel Menino, sem previsão de retorno.

O zagueiro Lyanco sentiu dores no treino de sexta-feira e passou por exames que detectaram uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Já Gabriel Menino foi diagnosticado com lesão no ligamento colateral medial. Ambos já iniciaram os respectivos tratamentos na fisioterapia.

"O zagueiro Lyanco teve constatada uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda após sentir dores no treino desta sexta-feira. O atleta já iniciou o tratamento na fisioterapia e está fora da partida contra o Mirassol.Após sofrer uma entorse no joelho esquerdo na partida contra o Caracas, o meio-campista Gabriel Menino realizou exames de imagem, que confirmaram lesão no ligamento colateral medial. O atleta já iniciou tratamento na fisioterapia", informou o Atlético-MG.

Gabriel Menino já era um provável desfalque para o confronto. Na quarta-feira, o meia sofreu uma uma entorse no joelho esquerdo no empate por 1 a 1, na Venezuela, pela fase de grupos da Libertadores. Na oportunidade, começou como titular, mas precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Lyanco, por sua vez, jogou os 90 minutos.

Neste ano, Lyanco disputou 18 jogos, todos como titular e marcou dois gols. Enquanto estiver fora, Vitor Hugo deve ser seu substituto. Ex-Palmeiras, Gabriel Menino, contratado para reforçar o time nesta temporada, esteve em campo 19 vezes, 15 entre os 11 iniciais e tem duas assistências.

O Atlético-MG enfrenta o Mirassol, neste sábado, a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). O duelo é válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.