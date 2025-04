Santos x RB Bragantino: veja informações e prováveis escalações do jogo do Brasileirão

Neste domingo, Santos e Red Bull Bragantino se enfrentam pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília).

O Peixe chega pressionado. O clube perdeu para o São Paulo, por 2 a 1, na última rodada, e despencou para a 18ª colocação, com quatro pontos, um a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona do rebaixamento.

César Sampaio segue no comando do Alvinegro Praiano. O interino ganhou mais um voto de confiança em meio à dificuldade da diretoria de encontrar um novo técnico no mercado. O auxiliar soma duas partidas, com um triunfo e um revés.

Para receber o Massa Bruta, o Santos não conta com Álvaro Barreal. O meia-atacante sofreu uma pequena lesão muscular na coxa esquerda. Além dele, Neymar e Soteldo também se recuperam de contusão muscular e ficam de fora. O meio-campista Zé Rafael, em transição física, completa a lista de baixas. Já Gabriel Verón entrará na vaga de Gabriel Bontempo, que sofreu um problema muscular no treino de sexta-feira.

A tendência é que César Sampaio use uma escalação bem parecida com a que Neymar postou nas redes sociais. Assim, o time deve ter mudanças importantes, como a entrada do zagueiro Luisão na vaga de Leo Godoy.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino aparece na quarta colocação, com 10 pontos. A equipe de Fernando Seabra vem de uma vitória de 1 a 0 sobre o Cruzeiro, em casa.

Os goleiros Cleiton e Fabrício, o zagueiro Eduardo e o volante Matheus Fernandes voltam a ficar à disposição. Já o atacante Fernando e o lateral direito Nathan Mendes estão entregues ao Departamento Médico.

FICHA TÉCNICA



SANTOS X RB BRAGANTINO

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Data: 27 de abril de 2025, domingo



Horário: 20h30 (de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Fabrini Bevilaqua Costa



VAR: Daniel Nobre Bins

SANTOS: Gabriel Brazão; Luisão, Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt e Diego Pituca; Gabriel Verón, Rollheiser e Guilherme; Tiquinho Soares



Técnico: César Sampaio

RB BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Henry Mosquera, Eduardo Sasha e Lucas Barbosa



Técnico: Fernando Seabra