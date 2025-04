Com uma a menos, Palmeiras é derrotado pela Ferroviária e perde invencibilidade no Brasileiro feminino

Neste sábado, o Palmeiras perdeu da Ferroviária, por 2 a 1, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro feminino, em jogo disputado na Arena Barueri. Darlene e Júlia Beatriz fizeram para as visitantes, enquanto Pati Maldaner anotou o do Verdão.

A zagueira foi de heroína a vilã. Depois de garantir o empate na reta final do primeiro tempo, acabou expulsa aos 22 da etapa final depois de entrada dura em Mariana Santos. A Ferroviária aproveitou a superioridade numérica e buscou a vitória.

Com este resultado, o Verdão perdeu a invencibilidade no torneio e fica na quarta posição, com 14 pontos, a cinco de distância da Ferroviária, que lidera a tabela.

Ferroviária e Palmeiras voltam a campo para disputa da oitava rodada da competição nacional no meio de semana. Na quarta-feira, as Palestrinas enfrentam o Juventude, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS), às 16 horas (de Brasília). Já as Guerreiras Grenás duelam com o Fluminense, na quinta-feira, no Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ).

O jogo

As equipes protagonizaram um primeiro até que movimentado. Aos 14 minutos, após cobrança de escanteio, Luciana espalmou abola para dentro da área, Laís Estevam finalizou, mas carimbou a defesa da Ferroviária. As visitantes responderam dez minutos depois. Depois de cobrança de falta, Luana ficou com a sobra, tentou de bicicleta e viu a zaga afastar.

Na reta final da primeira etapa, Amanda Gutierres ainda fez Luciana fazer duas boas defesas. Sem conseguir converter as chances, o Palmeiras viu as Guerreiras Grenás abrirem o placar aos 44. Espinales perdeu no alto para Darnele, que avançou na área e após a bola desviar em Isadora Amaral, ficou com a sobra e balançou a rede de Natascha.

Nos acréscimos, Amanda Gutierres acertou a trave. Na sequência, a camisa 9 recuperou a bola e inverteu para a direita para Rhay Coutinho, que cruzou na área. Laís Estevam desviou na primeira trave e acertou a trave. Na sobra, Pati Maldaner apareceu na pequena área para concluir ao gol e deixar tudo igual.

A Ferroviária levou perigo aos 11 minutos do segundo tempo. Micaelly bateu de fora da área e mandou bem perto do travessão. O Palmeiras passou a jogar com uma atleta a menos a partir dos 22 minutos, quando Pati Maldaner foi expulsa após falta dura em Mariana Santos, que ia em direção ao gol.

Aos 34, as visitantes voltaram a ficar à frente do placar. Júlia Beatriz recebeu bom passe de Mariana e bateu firme no alto, vencendo Natascha, para garantir os três pontos para a Ferroviária.