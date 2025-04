Santos fecha preparação para enfrentar o Bragantino, e time titular terá mudanças

O Santos finalizou neste sábado a preparação para enfrentar o RB Bragantino, neste domingo, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe terá Gabriel Verón como titular, em uma escalação próxima da revelada por Neymar, que publicou sem querer um campinho com os 11 escolhidos no Instagram.

Dentro de campo, o técnico interino César Sampaio apostará em poucas mudanças em relação ao time divulgado por Neymar. Luisão substituirá Souza, ainda com dores no tornozelo, e Gabriel Verón entrará na vaga de Gabriel Bontempo, que sofreu um problema muscular na coxa direita treino de sexta-feira.

A entrada de Luisão visa dar mais segurança defensiva na lateral direita, enquanto Verón deve reforçar o setor ofensivo ao lado de Guilherme e Tiquinho Soares.

Para receber o Massa Bruta, o Santos não conta com Álvaro Barreal. O meia-atacante sofreu uma pequena lesão muscular na coxa esquerda. Além dele, Neymar e Soteldo também se recuperam de contusão muscular e ficam de fora. O meio-campista Zé Rafael, permanece em transição física.

Fecha a lista de baixas Thaciano, que sofre com uma inflamação no tendão de Aquiles da perna esquerda e também está em recuperação no CEPRAF.

A provável escalação do Santos tem:

O Peixe chega pressionado. O clube perdeu para o São Paulo, por 2 a 1, na última rodada, e despencou para a 18ª colocação, com quatro pontos, um a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Do outro lado, o RB Bragantino aparece na quarta colocação, com dez pontos. A equipe de Fernando Seabra vem de uma vitória de 1 a 0 sobre o Cruzeiro, em casa.