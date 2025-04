Vasco apresenta nova proposta e mira renovar com Léo Jardim até 2030

Em São Januário, a segurança da meta tem nome e sobrenome: Léo Jardim. O goleiro, que se firmou como um dos pilares do Vasco desde sua chegada em 2023, é alvo prioritário da diretoria para uma renovação contratual robusta. E as conversas ganharam um novo capítulo: o clube apresentou uma nova proposta ao staff do jogador, mirando um vínculo longo, até dezembro de 2030.

Essa é a terceira oferta formalizada pelo Cruzmaltino, demonstrando o claro interesse em manter o camisa 1. As propostas anteriores visavam extensões até 2028 e 2029, mas a atual vai além, oferecendo não só uma valorização salarial condizente com seu desempenho, mas também um projeto de carreira. A ideia é clara: transformar Léo Jardim em um ídolo histórico do clube, apostando na sua qualidade técnica, liderança (ele é o segundo capitão na ausência de Vegetti) e na forte identificação já criada com a torcida.

Desde que assumiu a titularidade, Jardim não saiu mais do time nas principais competições, atuando em todas as partidas do Brasileirão em 2023 e 2024. Suas atuações seguras, defesas decisivas (como as que salvaram o time em clássicos recentes) e a convocação para a Seleção Brasileira no início do ano só reforçaram seu status e a importância de sua permanência. Com contrato atual válido apenas até o fim de 2025, a renovação se tornou uma pauta central na Colina.

AMANHÃ TEM GIGANTE DA COLINA EM CAMPO PELO BRASILEIRÃO! ?? ? Cruzeiro

? 18h30

? CazéTV, Premiere e Record#VascoDaGama pic.twitter.com/bo1B9HxayR ? Vasco da Gama (@VascodaGama) April 26, 2025

O próprio goleiro já expressou publicamente seu desejo de continuar vestindo a camisa do Vasco. Após o empate contra o Lanús pela Sul-Americana, Jardim afirmou confiar em seus empresários e na diretoria para um desfecho positivo. "Tenho desejo muito grande de ficar. Isso já foi passado ao clube e à minha gestão. Acredito que as coisas vão ter um desfecho positivo", declarou o arqueiro, tranquilizando a nação vascaína.

Enquanto as negociações seguem nos bastidores, o foco dentro de campo está no próximo desafio. O Vasco enfrenta o Cruzeiro neste domingo, em Uberlândia, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Com sete desfalques importantes, o técnico Fábio Carille terá que montar um verdadeiro quebra-cabeças para escalar a equipe. Nesse cenário, a presença de um Léo Jardim seguro e confiante na meta se torna ainda mais vital.

A torcida cruzmaltina agora aguarda ansiosamente por um anúncio oficial, na esperança de que seu "paredão" continue defendendo as cores do Vasco por muitos e muitos anos.