Transmissão ao vivo do UFC Kansas City: veja horários das lutas e onde assistir

Ian Machado Garry e Carlos Prates duelam na noite de hoje na luta principal do UFC Kansas City. O card principal começa a partir das 22h (de Brasília).

Onde assistir? A transmissão ao vivo do evento será feita pelo UFC Fight Pass (streaming —sujeito às condições da plataforma). O UOL Esporte transmite as três primeiras lutas do card preliminar no YouTube.

Carlos Prates enfrentará um novo desafio no UFC 314 após a saída de Geoff Neal, seu adversário original, por lesão. O brasileiro fará sua segunda luta como duelo principal.

Com quatro vitórias por nocaute em quatro lutas no UFC, Prates vem colecionando bônus de performance da noite. O brasileiro está se consolidando como um dos atletas mais empolgantes da divisão.

Ian Machado Garry será o novo oponente. O irlandês, atual número 7 do ranking dos meio-médios, retorna ao octógono após perder sua invencibilidade em dezembro de 2024 para Shavkat Rakhmonov. Antes disso, Garry havia vencido oito lutas seguidas no UFC.

UFC Kansas City - Card completo do evento

Card Principal — a partir das 22h (de Brasília)

Ian Machado Garry x Carlos Prates

Anthony Smith x Zhang Mingyang

Giga Chikadze x David Onama

Michel Pereira x Abus Magomedov

Randy Brown x Nicolas Dalby

Ikram Aliskerov x André Muniz

Card Preliminar — a partir das 19h (de Brasília)

Matt Schnell x Jimmy Flick

Evan Elder x Gauge Young

Chris Gutierrez x John Castaneda

Da'Mon Blackshear x Alatengheili

Malcolm Wellmaker x Cameron Saaiman

Jaqueline Amorim x Polyana Viana

Timmy Cuamba x Roberto Romero

Chelsea Chandler x Joselyne Edwards

Ian Machado Garry e Carlos Prates -- UFC Kansas City