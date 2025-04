Depois de dois jogos, Coritiba volta a vencer na Série B

Depois de dois jogos sem vencer, o Coritiba, com uma atuação consistente e efetiva no primeiro tempo, derrotou o Operário por 2 a 0 no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), neste sábado pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Gustavo Coutinho e Josué, ambos na etapa inicial, marcaram os gols do Coritiba. A equipe paranaense, que havia estreado com vitórias sobre o Vila Nova (1 a 0) e a Chapecoense (2 a 1), vinha de empate por 0 a 0 com o Novorizontino e derrota por 1 a 0 para o Remo, em Belém.

Além da reabilitação, a vitória colocou o Coritiba na parte de cima da tabela, na vice-liderança, com dez pontos. O Operário-PR segue em momento instável e acumula quatro jogos sem vencer. Com quatro pontos e perto da zona de rebaixamento, o time venceu apenas na estreia, contra o Criciúma (2 a 1), e depois somou derrotas para Goiás (2 a 1) e Avaí (1 a 0), além de empate com o Paysandu (0 a 0) na rodada passada.

O Coritiba pressionou desde o início e dominou a partida. Com velocidade, o time da casa levava perigo constante pelas laterais. Gustavo Coutinho teve uma chance clara aos 16 minutos, mas finalizou em cima da marcação.

Na segunda oportunidade, não desperdiçou: dois minutos depois, Josué cobrou falta, a defesa do Operário afastou, Zeca ficou com a sobra e cruzou na área para Gustavo Coutinho, livre, marcar de cabeça.

O Operário mostrava pouca criatividade em campo e tinha dificuldades para furar a defesa adversária. A primeira finalização veio apenas aos 27 minutos, em chute de fora da área de Boschilia, que Pedro Rangel defendeu em dois tempos.

O time da casa diminuiu o ritmo, passou a trabalhar mais a bola e buscava encaixar um contra-ataque, aproveitando o avanço do Operário. O time da casa ainda tentou ampliar o marcador no fim da primeira etapa e conseguiu aos 45 minutos: Lucas Ronier recebeu lançamento pela esquerda e cruzou para a área. Gustavo Coutinho ajeitou de cabeça, e Josué finalizou forte de direita para o fundo das redes.

Os donos da casa se posicionaram atrás no início do segundo tempo, apostando em chamar o Operário para o seu campo e sair em velocidade nos contra-ataques. A estratégia, porém, não funcionou: o time visitante passou a construir jogadas de perigo no setor ofensivo, diferente do que havia feito na primeira etapa.

O Operário seguia melhor, mas não era efetivo. Aos 27 minutos, Boschilia finalizou da entrada da área, mas Pedro Rangel defendeu em dois tempos.

Apesar da maior posse de bola e de ter sido superior na etapa final, o Operário não criou uma chance real de gol, evidenciando a falta de efetividade e a pouca criatividade no setor ofensivo.

O Coritiba volta a campo pela sexta rodada da Série B na sexta-feira, quando enfrenta a Ferroviária, em Araraquara (SP), às 21h35. Já o Operário tem compromisso antes pela Copa do Brasil: na quinta-feira (dia 1º), recebe o Vasco em Ponta Grossa pela primeira partida da terceira fase, às 15h. Pela Série B, o Operário encara o América-MG no domingo (4), também em Ponta Grossa, às 20h30.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 2 X 0 OPERÁRIO

CORITIBA - Pedro Rangel; Alex Silva, Guilherme Aquino, Bruno Melo e Zeca; Filipe Machado (Geovane), Sebastián Gómez (Ruan Assis) e Josué (Carlos de Pena); Wallisson (Vini Paulista), Lucas Ronier e Gustavo Coutinho (Junior Burmado). Técnico: Mozart.

OPERÁRIO - Elia Curzel; Diogo Mateus (Thales Oleques), Joseph, Allan Godói e Gabriel Feliciano; Jacy, Índio (Zuluaga) e Boschilia; Rodrigo Rodrigues (Marcos Paulo), Vinicius Mingotti (Daniel Amorim) e Allano (Ademilson). Técnico: Bruno Pivetti.

GOLS - Gustavo Coutinho, aos 18, e Josué, aos 45 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wallisson (Coritiba);Joseph, Índio, Jacy e Gabriel Feliciano (Operário).

ÁRBITRO - Gustavo Ervino Bauermann (SC).

RENDA - R$ 427.781,00.

PÚBLICO - 23.542 torcedores.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).