Ex-CEO do Corinthians justifica saída e desabafa: 'Não há ambiente pacífico'

Em julho do ano passado, o Corinthians oficializou a chegada de Fred Luz como CEO (Chief Executive Officer ou Diretor Executivo) do clube. No entanto, cinco meses depois, em dezembro, o dirigente deixou o cargo. Neste sábado, ele falou publicamente pela primeira vez sobre a saída do Timão.

Na visão de Fred Luz, a instabilidade política no Parque São Jorge foi decisiva e culminou em sua breve passagem pelo Corinthians. O ex-CEO do Alvinegro ainda afirmou que o plano montado não teria sido cumprido justamente por tal dificuldade.

No Corinthians, não foi encontrada uma condição de alinhamento político em relação aos objetivos do clube. O presidente, muito fustigado por várias questões, não conseguiu ter uma unidade em torno dele de todos os poderes do clube. Não há um ambiente pacífico no sentido de poder fazer com que os interesses maiores do Corinthians prevaleçam Fred Luz, ao InfoMoney

"Na medida em que o plano foi esboçado, ele não pôde ser seguido da forma que nós desejávamos. Preferimos não continuar, até mesmo em benefício do próprio Corinthians, porque não fazia muito sentido a despesa", complementou.

Antes de chegar ao Corinthians, Fred Luz passou a ser reconhecido no meio do futebol por seu trabalho de reestruturação financeira no Flamengo, clube que deixou em 2018. De acordo com o profissional, o Timão tem um potencial "igual ou superior" ao do time carioca. "Se discute ainda muito a questão política e se perde um pouco o objetivo principal da instituição, que é levar o Corinthians lá para cima do ponto de vista das receitas, dos resultados e tudo mais. Você vê que, enquanto o Flamengo hoje captura R$ 1,3 bilhão, R$ 1,4 bilhão de receita, o Corinthians já trabalha com R$ 800 milhões. Quer dizer, está muito aquém do que o Corinthians poderia ser", analisou.

Por fim, Fred Luz também esclareceu o seu papel atual no Corinthians. Representante da empresa de consultoria Alvarez & Marsal, o dirigente deixou claro que não participa do dia a dia do clube e não tem nenhum poder de decisão nos bastidores do Parque São Jorge.

Diretamente, eu não tenho. Não faço parte do dia a dia do Corinthians. Mas a Alvarez & Marsal continua apoiando a gestão financeira do Corinthians. Temos um papel da gestão operacional da área financeira, apoiamos num trabalho de consultoria e gestão interina, mas de apoio. Nós não participamos de nenhum decisão do Corinthians, não acompanhamos nenhuma revisão de contrato do Corinthians, nada, nada, nada. Apoiamos a diretoria financeira do Corinthians, e estou à disposição do presidente ou de qualquer um do clube para, a hora que quiser, fazer uma consulta. Mas não estou no dia a dia do Corinthians, não participo de nenhuma decisão Fred Luz

Dentro de campo, os dois últimos clubes em que Fred Luz trabalhou duelam neste domingo. Flamengo e Corinthians se enfrentam no Maracanã, às 16h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.