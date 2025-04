Palmeiras x Bahia: veja prováveis escalações e mais informações do jogo pelo Brasileiro

O líder Palmeiras volta a campo neste domingo para encarar o Bahia, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marca o encontro entre duas equipes que venceram no meio de semana pela Libertadores, mas vivem momentos distintos na competição nacional.

Invicto no Brasileirão, o Palmeiras soma 13 pontos em cinco rodadas e ocupa a primeira colocação. Na última rodada, o time de Abel Ferreira venceu o Fortaleza fora de casa por 2 a 1, com direito a defesa de pênalti de Weverton nos acréscimos.

Para o confronto diante do Bahia, o Verdão pode ter os retornos de Richard Ríos e Vitor Roque, poupados no duelo contra o Bolívar por conta de dores na coxa esquerda e no tornozelo esquerdo, respectivamente. O primeiro trabalhou integralmente nos dois dias de atividade, enquanto Roque treinou apenas no sábado.

Micael, por outro lado, com entorse no tornozelo esquerdo segue como baixa. A tendência é que Abel mantenha a base da equipe titular, com Felipe Anderson, Estevão e Facundo Torres formando o trio ofensivo.

Murilo (lesão muscular na coxa direita), Mayke (lesão muscular na coxa esquerda), Raphael Veiga (luxação no ombro esquerdo) e Bruno Rodrigues (ruptura no tendão patelar do joelho esquerdo) participaram dos treinos após a vitória na Bolívia, começando, desta maneira, a transição física. No entanto, o retorno destes jogadores já para o próximo compromisso é improvável.

9 jogos de invencibilidade fora do Brasil pela #Libertadores. Só uma derrota nos últimos 27 duelos em solo estrangeiro. Não é para qualquer um. É PARA A SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS! ? pic.twitter.com/qKweV63poh ? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 25, 2025

Do outro lado, o Bahia tenta embalar após conquistar seu primeiro triunfo na Série A, ao bater o Ceará por 1 a 0 na rodada passada, com gol de pênalti nos acréscimos. Com seis pontos conquistados, o Tricolor de Aço saiu da zona de rebaixamento e aparece atualmente na 13ª colocação.

O técnico Rogério Ceni indicou que poderá poupar alguns atletas, visando a sequência pesada de jogos que envolve Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Entre os desfalques confirmados do Bahia estão Ronaldo, Kanu, Gabriel Xavier e Arias, todos no departamento médico. A tendência é que o time mantenha a base da formação que venceu na Libertadores, mas com possíveis mudanças pontuais para preservar o elenco.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X BAHIA

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 27 de abril de 2025, domingo



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Tiago Gomes da Silva (GO)



VAR: Wagner Reway (ES)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno (Richard Ríos), Emiliano Martínez e Felipe Anderson; Estêvão, Paulinho (Facundo Torres) e Flaco López.



Técnico: Abel Ferreira

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Ademir e Lucho Rodríguez.



Técnico: Rogério Ceni