Robinho Jr. marca, mas Santos perde do Sfera em estreia do Paulistão sub-20

O Santos perdeu, neste sábado, para o Sfera, por 2 a 1, em sua estreia no Campeonato Paulista sub-20, no CT Santa Filomena, em Jarinu (SP). Breno Cristian e Leo Aquino marcaram para os mandantes, enquanto Robinho Jr. deixou para o Peixe, após belíssima cobrança de falta no ângulo direito.

O técnico Fábrício Monte escalou o Santos da seguinte maneira: Pedro; Lenin (Padula), Assis, Diego Matos e Pedro Hian; Kenay (Matheus Lima), Caio Araujo (Everton) e Adryan (Enzo Boer); Robinho Jr., Guilherme Lima e Kauan Pereira.

Desta maneira, diante da derrota, o Alvinegro inicia a competição sem pontuar e na décima posição. Por sua vez, o Sfera, com três unidades, é o quinto.

O Santos sub-20 volta aos gramados na próxima quarta-feira (30), quando viaja a Camaçari (BA) para enfrentar o Bahia no CT Evaristo de Macedo. A partida, que começa às 15h (de Brasília), vale pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da categoria.

O Alvinegro Praiano teve uma manhã vitoriosa neste sábado, superando o Jabaquara nas partidas válidas pelo Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17. No Estádio Espanha, a equipe Sub-15 abriu o dia com uma vitória por 3 a 1, com gols de Arthur Lima, Bernardo Silveira e Júlio César. Na sequência, foi a vez dos mais velhos garantirem mais um triunfo, desta vez por 1 a 0, com Nadson balançando as redes.

Os dois times voltam a campo pelo estadual no dia 10 de maio, quando enfrentam o Mauaense em rodada dupla no CT Rei Pelé. O Sub-15 entra em campo às 9h, seguido pelo Sub-17 às 11h.