Com gol na prorrogação, Barcelona vence Real Madrid e conquista o 32º título da Copa do Rei

O Barcelona é o grande campeão da Copa do Rei da Espanha. Neste sábado, o time catalão venceu o Real Madrid na prorrogação da decisão e ergueu o troféu da competição mais uma vez. Pedri, Ferran Torres e Koundé anotaram para o clube catalão, enquanto Mbappé e Tchouameni diminuiram para a equipe madrilenha no Estádio Olímpico de La Cartuja.

Esse é o 32º título de Copa do Rei do Barcelona, que voltou a erguer a competição depois de três temporadas - o último título havia sido em 2021. Além disso, com a conquista deste sábado, o time catalão ainda aumentou a distância sobre o rival Real Madrid, que segue com 20 troféus.

O Barcelona, com o título da Copa do Rei, ainda mantém vivo o sonho de conquistar o triplete. A equipe figura na liderança do Campeonato Espanhol, com quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid, e também está na semifinal da Liga dos Campeões.

As duas equipes, agora, retornam aos gramados por competições distintas. Campeão da Copa do Rei, o Barcelona recebe a Inter de Milão nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, no jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões.

Do outro lado, o Real Madrid só joga no fim de semana e tenta recolher os cacos até lá. Os comandados de Carlo Ancelotti enfrentam o Celta de Vigo no domingo (04), a partir das 09h, no Santiago Bernabéu, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol.

O jogo

A primeira finalização da partida saiu aos 17 minutos do primeiro tempo. Lamine Yamal recebeu do lado direito, cortou para o meio e bateu rasteiro de fora da área, mas viu a bola passar rente à trave esquerda e foi pela linha de fundo. Três minutos depois, Pedri alçou bola e Koundé cabeceou, mas Courtois espalmou.

Aos 27 minutos, o Barcelona inaugurou o marcador na final da Copa do Rei. Pedri lançou Lamine Yamal do lado direito. O ponta carregou para dentro da área e rolou para a entrada da área. Pedri, então, chegou finalizando de primeira e marcou um golaço para o time catalão.

Com 34 minutos, o Real Madrid até chegou a empatar o clássico, mas o gol foi anulado por impedimento. Lucas Vázquez enfiou grande bola para Bellingham, que marcou de dentro da área. Contudo, o inglês estava à frente do último marcador e o tento não valeu.

Aos três minutos do segundo tempo, o Real Madrid criou sua melhor oportunidade no jogo. Bellingham carregou pelo meio e deu bom passe para Vinícius Júnior. O brasileiro invadiu a grande área e bateu para o gol, mas Szczesny fez a defesa. No rebote, o camisa 7 tentou novamente, mas o polonês foi buscar mais uma vez.

Foi aos 24 minutos que o Real Madrid deixou tudo igual na decisão da Copa do Rei. Mbappé cobrou falta frontal e mirou no canto do goleiro. A bola ainda bateu na trave antes de acabar no fundo das redes: 1 a 1. E aos 31 minutos, o Real virou. Arda Guler cobrou escanteio e Tchouameni subiu sozinho, próximo à entrada da pequena área, para cabecear e virar o jogo no Estádio Olímpico de La Cartuja.

Minutos depois, o Barcelona respondeu e voltou a empatar o clássico. Lamine Yamal fez grande lançamento para Ferran Torres. O atacante ganhou de Rudiger na corrida e viu Courtois sair errado. Com o gol aberto, o camisa 7 finalizou para o gol e a bola lentamente cruzou a linha do gol: 2 a 2.

Já nos acréscimos da etapa final, o Barcelona teve um pênalti marcado a seu favor após Raphinha ter caído dentro da área. Após revisão no VAR, entretanto, a penalidade foi anulada. Com isso, o duelo encaminhou-se para a prorrogação.

Prorrogação

A chance mais clara dos primeiros 15 minutos de prorrogação foi do Barcelona. Raphinha enfiou boa bola para Ferran Torres dentro da área. Mesmo pressionado pela marcação, o espanhol finalizou e viu a bola passar rente à trave direita de Courtois.

Com 10 minutos da etapa final da prorrogação, o Barcelona, mesmo já sem gás, marcou o gol da vitória. Modric saiu jogando errado e Koundé interceptou o passe. O lateral finalizou rasteiro, no canto esquerdo de Courtois, para dar o título ao clube catalão.