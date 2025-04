Com treino tático, Corinthians fecha preparação para pegar o Flamengo; veja provável escalação

O Corinthians está pronto para o duelo contra o Flamengo, válido pelo Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, ainda sob comando do técnico interino Orlando Ribeiro, o elenco alvinegro finalizou a preparação para o confronto.

Na última sexta-feira, o Timão chegou a um acordo com o técnico Dorival Júnior. No entanto, o treinador não foi sequer anunciado e nem registrado no BID da CBF. Com isso, Orlando Ribeiro permanecerá à beira do gramado para a partida deste domingo.

No CT Dr. Joaquim Grava, os jogadores realizaram uma ativação na academia e, depois, fizeram o aquecimento no gramado. O treinador interino, então, aplicou um exercício tático de enfrentamento. Jogadas de bola parada ofensivas e defensivas também foram trabalhadas.

Para pegar o Flamengo, o Corinthians terá praticamente força máxima. O único desfalque é Rodrigo Garro, que segue em tratamento de uma tendinopatia patelar no joelho direito. Talles Magno, que foi baixa no duelo de meio de semana por estar se recuperando de um quadro de pneumonia, treinou no gramado neste sábado, mas ainda é dúvida.

Um provável escalação do Corinthians, assim, tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres (André Ramalho) e Angileri; Raniele, Carrillo e Breno Bidon; Romero (Igor Coronado), Memphis e Yuri Alberto.

O elenco alvinegro viaja ao Rio de Janeiro ainda na noite deste sábado. O Corinthians visita o Flamengo neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileiro.

O Timão ocupa a nona colocação na tabela da Série A, com sete pontos conquistados. A equipe alvinegra vem de vitória por 2 a 1 sobre o Sport, na Neo Química Arena, no último fim de semana.