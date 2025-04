Fonseca perde quatro set points e cai diante de nº 12 do mundo em Madri

No primeiro set, foram seis break points não convertidos antes do tie-break. No game de desempate, João Fonseca chegou a sacar com 4/1 de vantagem e teve dois set points. Na segunda parcial, o carioca teve mais dois set points. O jovem de 18 anos, contudo, não conseguiu fechar nenhuma das parciais e acabou eliminado pelo americano Tommy Paul, #12 do mundo, na segunda rodada do Masters 1000 de Madri. O ex-top 10 fez 7/6(7) e 7/6(3) e avançou no torneio.

Paul disputa seu primeiro torneio de saibro na Europa desde os Jogos Olímpicos e, neste ano, venceu todos os 12 jogos em que saiu na frente, ganhando o primeiro set. Na terceira rodada em Madri, ele vai encarar o russo Karen Khachanov, que eliminou o americano Riley Opelka em dois tie-breaks também neste sábado: 7/6(3) e 7/6(4).

Para Fonseca, a derrota é seu quarto revés em sete jogos contra adversários do top 20. O carioca agora acumula seis triunfos e dois resultados negativos no saibro em 2025. Seu próximo torneio deve ser o Challenger 125 de Oeiras, em Portugal, que começa na próxima semana. Em seguida, João disputará o Masters 1000 de Roma, seu último grande evento antes de Roland Garros.

O ranking de Fonseca não deve sofrer grande alterações. Como também foi eliminado na segunda rodada em Madri no ano passado, a pontuação do brasileiro será mantida. Atual número 65 do mundo, o adolescente pode até ganhar uma posição, o que ainda depende dos resultados de outros tenistas.

Como aconteceu

A superioridade do brasileiro nas trocas de bola ficou evidente logo no começo, e Fonseca conquistou seus primeiros break points já no terceiro game. Na primeira chance, mandou uma direita para longe. Na segunda, na terceira e na quarta, Paul se salvou com ótimos saques e um par de boas subidas à rede. João teve mais chances no quinto game, novamente forçando o americano a sacar em 15/40. Depois de errar uma devolução, o brasileiro viu Paul disparar um ace e se salvar outra vez antes de confirmar o saque e fazer 3/2.

Embora não tivesse quebrado o adversário, Fonseca seguia confirmando seu serviço sem problemas. No oitavo game, após alguns erros não forçados, precisou sacar em "iguais", mas não chegou a ceder break points. Assim, a parcial só foi decidida no tie-break.

Fonseca desperdiça vantagem no tie-break

O game de desempate começou com um erro de Paul, e Fonseca abriu 2/0, mas perdeu um ponto de saque ao errar uma direita. O americano teve o saque para empatar, mas também errou uma direita simples e deixou o brasileiro abrir 3/1. Em seguida, uma ótima direita de Fonseca forçou um erro do rival, e o carioca foi par o saque com 4/1.

Ice in his veins @TommyPaul1 saves two set points in the tiebreak & takes the first set 7-6 over Fonseca!#MMOpen pic.twitter.com/AGnHCujGte -- Tennis TV (@TennisTV) April 26, 2025

João manteve a vantagem até conquistar dois set points (6/4). No primeiro, com seu saque, jogou uma direita para fora. No segundo, errou uma esquerda, o que deixou o placar igualado em 6/6. Paul, então, contou com uma direita na rede do brasileiro para abrir 7/6, mas foi a vez de Fonseca salvar um set point com um belo saque e uma direita vencedora. No entanto, uma esquerda na rede deu a Paul outro set point, desta vez com o saque. O americano sacou aberto, o brasileiro errou a devolução, e Paul fechou o set em 7/6(7).

Paul quebra primeiro

Fonseca seguia cometendo erros não forçados, e o cenário ficou mais complicado quando, ao errar uma direita fácil, junto à rede, o brasileiro teve seu saque quebrado logo no terceiro game do segundo set. Paul, que neste ano venceu todos os jogos em que ganhou o primeiro set, voltou a ser ameaçado no sexto game. O americano salvou outros dois break points - ambos no segundo serviço - com ótimas direitas, mas na nona chance, Fonseca finalmente conseguiu sua primeira quebra ao contar com uma esquerda na rede do oponente.

Fonseca reduziu seus erros, e o jogo ficou equilibrado novamente. A reação do brasileiro foi recompensada quando Paul, sacando em 4/5 e 30/0, cometeu dois erros. Após uma boa direita, Fonseca conquistou um set point, mas o americano se salvou jogando bem. João teve um segundo set point, mas desta vez cometeu um erro não forçado e desperdiçou a oportunidade. Após uma esquerda de João na rede, Paul confirmou o game e deixou o placar em 5/5.

Pouco depois, outro tie-break foi necessário e, desta vez, foi Paul quem saiu na frente. Na virada de lado, o americano tinha um mini-break de vantagem e sacava em 4/2. Com um belo ponto, confirmou outro ponto de serviço e abriu 5/2. João não conseguiu se recuperar. Quando errou uma direita, deixou número 12 do mundo sacar em 6/3, com três match points. Paul não desperdiçou as chances.