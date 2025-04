Portuguesa bate Maricá em retorno ao Canindé e é vice-líder de grupo na Série D

No retorno ao Canindé, a Portuguesa venceu o Maricá por 2 a 1, pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O gols da Lusa foram marcados por Lohan e Hericlis, enquanto os visitante cravaram com Walber.

Diante da vitória, a Portuguesa finaliza a rodada da Série D na vice-liderança do Grupo A6, com quatro pontos. Mesma pontuação do Pouso Alegre, líder. O Maricá, por sua vez, é o terceiro colocado, com três unidades. Avançam aos 16 avos-de-final os quatro melhores de cada grupo.

Pela terceira rodada da Série D, a Lusa volta aos gramados no próximo sábado (3) para enfrentar o Água Santa, às 19h (de Brasília), no Estádio Distrital do Jardim Inamar, em Diadema (SP). Já o Maricá, no mesmo dia, mas às 16h, recebe o Nova Iguaçu.

O GOL

A Portuguesa inaugurou o marcador aos 25 minutos do primeiro tempo. Lohan recebeu o cruzamento de Matheus Leal pelo lado esquerdo do campo e, de cabeça, estufou as redes do adversário.

O segundo da Lusa saiu aos 30 minutos da etapa final. Após a cobrança de escanteio, Cristiano cabeceou e Dida fez a defesa, mas Hericlis aproveitou o rebote e ampliou a vantagem dos mandantes.

O Marcicá diminuiu aos 38. Em jogada iniciada com a cobrança de lateral, Walber encontrou brecha na defesa da Portuguesa, finalizou com precisão e marcou o gol que colocou os visitantes de volta ao jogo.

O gol de Hericlis, para ampliar o placar! ???? Portuguesa 2×0 Maricá-RJ#PORxMAR pic.twitter.com/5yrPStP0KN ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) April 26, 2025

Inter de Limeira 1 x 0 Uberlândia



Cascavel FC 1 x 3 Goiatuba



Ferroviário 3 x 1 Santa Cruz-RN



Pouso Alegre FC 1 x 1 Porto Vitória



Porto Velho 0 x 0 Capital



União-TO 1 x 0 Penedense



ASA 3 x 1 Jequié



Azuriz 1 x 0 Brasil-RS



Barra FC 1 x 0 São Luiz



GAS 0 x 2 Manauara



Barcelona-BA 2 x 2 Lagarto



Rio Branco-ES 2 x 0 Boavista-RJ



Nova Iguaçu 1 x 2 Água Santa



Aparecidense 0 x 0 Mixto



Luverdense 1 x 0 Goianésia



Ceilândia-DF 1 x 0 Goiânia EC



Sampaio Corrêa 1 x 0 Parnahyba-PI



Altos-PI 1 x 1 Tocantinópolis



Maracanã-CE 0 x 0 Maranhão-MA



América-RN 4 x 0 Treze-PB



Manaus-AM 4 x 0 Humaitá-AC