Com Gol Norte adaptado, Palmeiras divulga informações de ingressos para 'decisão' contra o Botafogo

Nesta sexta-feira, o Palmeiras divulgou informações sobre a abertura da venda de ingressos para o duelo decisivo contra o Botafogo, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

A comercialização de ingressos acontece por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br. A venda será feita maneira escalonada, com prioridade para os associados do clube - seguindo a pontuação do rating de cada um dos sócios, classificados de zero a cinco estrelas.

As vendas para a 'decisão' contra o Botafogo terão início neste sábado, a partir das 12h, para os sócios e donos de cadeiras cativas. Já a comercialização geral dos bilhetes, mediante disponibilidade, começará às 10h desta segunda-feira.

O Verdão informou que o setor Gol Norte será aberto ao público. No entanto, a seção será adaptada devido à instalação de um palco de um show pré-agendado. Assim, o Allianz Parque terá sua capacidade reduzida de 25% a 30%.

Já tá com o despertador agendado por aí? ?? A pré-venda @avantipalmeiras pro confronto com o Botafogo na próxima semana começa neste sábado (23), às 12h! Leia os detalhes ?? ? https://t.co/rRmKNX9iwa#AvantiPalestra pic.twitter.com/6CdoEhroUY ? SE Palmeiras (@Palmeiras) November 22, 2024

Apesar disso, o Palmeiras divulgou uma novidade para garantir o benefício concedido pelo programa Avanti aos associados. O Gol Norte vai incorporar uma parte da Central Leste nesse jogo. Já o setor Superior Norte não funcionará.

Os valores das entradas variam de R$ 180,00 a R$ 380,00. O setor com ingresso mais barato é justamente o Gol Norte, enquanto o mais caro é o Central Oeste. As demais seções do estádio têm valores entre R$ 220,00 e R$ 360,00.

Palmeiras e Botafogo ainda entram em campo pelo Brasileirão mais uma vez antes do confronto decisivo. O Verdão encara o lanterna Atlético-GO fora de casa, enquanto o Botafogo recebe o Vitória no Rio de Janeiro.

De qualquer maneira, apenas dois pontos separam as equipes na tabela da Série A. O Botafogo é o atual líder, com 69 pontos, e o Palmeiras vem logo atrás, com 67 pontos na segunda posição. Assim, o embate entre os times pode - e deve - ser decisivo para decidir quem ficará com o título nacional.

Veja os valores inteiros dos ingressos para o jogo contra o Botafogo: