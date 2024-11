Vasco x Internacional: prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Campeonato Brasileiro

Após a paralisação do Brasileirão por conta da Data Fifa, Vasco da Gama e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira, em São Januário, no Rio de Janeiro. O duelo pela 34ª rodada está programado para 20h (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

A equipe cruzmaltina caiu de produção nas últimas duas rodadas, quando sofreu derrotas para Botafogo e Fortaleza, ambas por 3 a 0. Sem compromissos desde o dia 9 de novembro, o elenco teve tempo para se preparar para encarar mais um desafio contra uma equipe que está entre os primeiros classificados. Com 59 pontos, o Inter aparece na quinta posição e vem de duas vitórias consecutivas. O Vasco, por sua vez, iniciou a rodada na nona posição na tabela, com 43 pontos.

De volta ao seu estádio, o Vasco quer repetir a boa atuação que mostrou na vitória sobre o Bahia, na última vez em que atuou diante de sua torcida. Para isso, o técnico Rafael Paiva vai contar com o retorno do zagueiro João Victor, ausente contra o Fortaleza porque cumpriu suspensão.

Registros do treino desta quarta-feira no CT ?? ? Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/VnnL0g281X ? Vasco da Gama (@VascodaGama) November 20, 2024

Esta, porém, não deve ser a única mudança que Paiva fará na equipe titular. O suíço Maxime Dominguez pode ganhar uma oportunidade no lado direito do ataque, no lugar de Puma Rodríguez. Outra possibilidade é a entrada de Leandrinho pela esquerda, como alternativa a Emerson Rodríguez.

No Inter, o grande objetivo é garantir uma vaga na Libertadores em 2025, com quatro rodadas de antecedência. Com a derrota do Cruzeiro na abertura da rodada, basta um empate ao Colorado para assegurar a classificação para a competição continental.

Para encarar o Vasco, o técnico Roger Machado terá um grande reforço. O volante Fernando, recuperado de uma lesão na panturrilha, volta a ficar à disposição após um mês. Já Thiago Maia, com dores musculares, está fora da partida e deve dar lugar a Bruno Henrique.

? Colorado no Rio de Janeiro para o duelo com o Vasco ? pic.twitter.com/Vqr6hQi2Y7 ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 20, 2024

VASCO X INTERNACIONAL

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: quinta-feira, 21 de novembro de 2024



Hora: 20h (de Brasília)



Árbitro: Rodrigo José Pereira Lima (PE)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG-Fifa) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)



VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Coutinho; Maxime Dominguez (Puma Rodríguez), Emerson Rodríguez (Leandrinho) e Vegetti



Técnico: Rafael Paiva

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Bruno Tabata (Gabriel Carvalho), Alan Patrick e Wanderson; Borré



Técnico: Roger Machado