Seleção vê chance de ir à Copa do Mundo aumentar mesmo com tropeços; veja

Do UOL, em São Paulo

O Brasil empatou com Venezuela e Uruguai nos últimos dois jogos pelas Eliminatórias, mas, mesmo assim, viu a probabilidade de ir à Copa do Mundo de 2026 aumentar em relação ao término da Data Fifa de outubro. Os dados são do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Brasil é o quinto com mais chance

O Brasil chegou aos 92,5% de chance de ir à Copa do Mundo de 2026. A probabilidade era de 91,6% após os jogos contra Chile e Peru na última Data Fifa.

Argentina e Uruguai já estão quase garantidos. Os argentinos têm 99,99%, enquanto os uruguaios têm 99% de chance.

Um dos dois pode, inclusive, garantir vaga na próxima Data Fifa, em março. A missão é mais simples para a Argentina. Basta que a seleção vença seus dois jogos (Uruguai e Brasil) e que a Bolívia não vença um dos seus (Peru e Uruguai). Os uruguaios terão de vencer os seus dois duelos (Argentina e Bolívia), mas ainda precisarão de uma outra derrota boliviana (contra o Peru), que a Venezuela (8ª) não vença nenhuma das suas partidas (Equador e Peru) e que o Chile (9°) tenha, no máximo, uma vitória e um empate (contra Paraguai e Equador).

Equador, Colômbia e Paraguai também aparecem com probabilidades altas de se classificarem. Eles têm 97,8%, 95,6% e 87,3%, respectivamente.

A América do Sul tem seis vagas diretas na próxima Copa do Mundo, que terá 48 seleções. O sétimo colocado das Eliminatórias irá para a repescagem mundial. As Eliminatórias Sul-Americanas já tiveram 12 das 18 rodadas disputadas.

Probabilidades de ir à Copa

Classificação direta

Argentina: 99,99% (era de 99,97% antes da Data Fifa de novembro) Uruguai: 99% (era de 94%) Equador: 97,8% (era de 74,5%) Colômbia: 95,6% (era de 98,6%) Brasil: 92,5% (era de 91,6%) Paraguai: 87,3% (era de 60,5%) Bolívia: 18,2% (era de 46,4%) Venezuela: 7,9% (era de 30,4%) Chile: 1,5% (era de 1,9%) Peru: 0,23% (era de 2,1%)

Repescagem

Bolívia: 40,1% (era de 22,1%) Venezuela: 27,9% (era de 24,2%) Paraguai: 10,4% (era de 20,8%) Brasil: 6,5% (era de 5,7%) Chile: 6,4% (era de 3,2%) Colômbia: 3,8% (era de 1,1%) Peru: 2% (era de 4,1%) Equador: 2% (era de 14,7%) Uruguai: 0,89% (era de 4,2%) Argentina: 0,004% (era de 0,031%)

Como está a classificação