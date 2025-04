Santos vê 'leilão' pelo patrocínio máster e pode triplicar valor recebido

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos pode até triplicar o valor recebido pelo patrocínio máster, o principal espaço no uniforme.

O que aconteceu

O Santos projeta pelo menos R$ 60 milhões fixos anuais pelo novo patrocínio máster.

A Blaze pagava R$ 22,5 milhões por ano. O contrato terminará no dia 13 de abril.

O Peixe vê um leilão de casas de apostas pelo patrocínio e recebe novas ofertas diariamente. A ideia é anunciar o parceiro no dia 14 de abril, data do aniversário do clube.

A Novibet, como o GE publicou, é a mais cotada. O Santos, porém, afirma que há outras empresas no páreo.

No total, o uniforme do Santos pode chegar a R$ 100 milhões por ano, o que representaria a maior arrecadação da história do clube.

Os valores independem da permanência ou não de Neymar. O vínculo atual do astro termina no dia 30 de junho.

O Santos acredita na renovação e passa isso aos interessados no mercado. O Peixe crê em um acordo pelo menos até a Copa de 2026.

Até agora, não houve proposta oficial pela permanência. Santos, Neymar e Neymar Pai falam em "processo natural" e "na hora certa".