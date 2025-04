América de Cali x Corinthians: onde assistir ao jogo pela Sul-Americana

América de Cali e Corinthians se enfrentam na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Pascual Guerrero, em Cali, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana 2025.

Onde assistir? SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming —sujeito às condições da plataforma). O placar UOL acompanha em tempo real.

O Corinthians começou a Sul-Americana com uma derrota logo na estreia. Em casa, o Timão foi surpreendido pelo Huracán por 2 a 1.

Já o América de Cali estreou com vitória no torneio continental. Jogando no Uruguai, os colombianos superaram o Racing por 3 a 1.

América de Cali x Corinthians -- Copa Sul-Americana 2025