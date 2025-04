São Paulo tem déficit de R$ 287 milhões e dívida se aproxima de R$ 1 bilhão

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo fechou o ano de 2024 com um déficit de R$ 287 milhões, o que elevou a dívida para quase R$ 1 bilhão.

O que aconteceu

Os dados estão no balanço financeiro do clube relativo ao ano passado e que será apresentado ao Conselho Deliberativo do clube hoje. O valor exato da dívida é de R$ 968 milhões.

O departamento de futebol do Tricolor fechou a temporada com um faturamento de R$ 582 milhões. Ainda assim, o clube não atingiu a meta de venda de jogadores: lucrou apenas R$ 89 milhões dos R$ 170 milhões previstos.

O clube planejava negociar Pablo Maia e Rodrigo Nestor para atingir o montante, mas lesões atrapalharam. Nestor perdeu o início da temporada, quando estava mais valorizado, enquanto Pablo Maia se lesionou em abril e só voltou a atuar em 2025.

Além dos R$ 81 milhões que deixou de faturar com vendas, o déficit pode ser dividido em outras três categorias principais: multas e tributos não programados, juros e despesas bancárias e categorias de base.

O UOL ouviu que os R$ 40 milhões investidos com o CFA de Cotia tiveram de entrar como despesas por questões contábeis diferentemente de outros anos. Multas e tributos não programados, como INSS, ficaram em R$ 97 milhões, enquanto o restante do déficit, na casa dos R$ 70 milhões, fica por conta dos juros bancários - o que motivou a criação do FIDIC.