Flaco López quebra jejum de gols em vitória do Palmeiras em meio à seca de Vitor Roque

O atacante Flaco López foi o responsável por abrir o placar na vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Sport, no último domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, na Ilha do retiro, em Recife (PE). Piquerez anotou o segundo, que garantiu o triunfo alviverde.

Com o primeiro gol do jogo, Flaco quebrou um jejum de cinco jogos sem marcar em meio à seca de Vitor Roque, que ainda não conseguiu desencantar desde sua estreia há quase um mês.

Roque chegou como uma das grandes contratações do Verdão na primeira janela de transferências do ano. O atleta de 19 anos mal teve tempo de se readaptar ao Brasil e engatou sequência de jogos no Palmeiras, colocando Flaco López no banco de reservas.

Contra o Sport, Flaco, que atuou durante os 90 minutos, converteu o pênalti, aos 33 do primeiro tempo, e abriu o caminho para a vitória palmeirense. O último gol do argentino havia sido na vitória por 3 a 0 sobre o São Bernardo, nas quartas de final do Campeonato Paulista. O duelo contra o time do ABC Paulista também tinha sido seu último como titular.

Depois disso, o Verdão integrou ao elenco Vitor Roque, que logo conquistou espaço e engatou sequência de seis jogos, sendo cinco entre os onze iniciais. O camisa 9 do Verdão, porém, ainda não balançou as redes. No Paulistão, contra o São Paulo, na semifinal, e contra o Corinthians, na final, o atacante sofreu dois pênaltis, um em cada jogo. Veiga converteu, mas perdeu no segundo.

Mesmo não sendo titular, Flaco López ainda segue com espaço com Abel Ferreira e saiu do banco de reservas nos últimos cinco jogos que antecederam o compromisso diante do Sport: São Paulo, Corinthians (duas vezes), Botafogo e Sporting Cristal.

Na estreia do Campeonato Brasileiro, Flaco López teve chance clara de marcar contra o Botafogo, no Allianz Parque, mas perdeu na cara do gol. Na oportunidade, ele entrou na vaga de Vitor Roque, que, pouco antes, também havia errado um cabeceio.

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, quando encara o Cerro Porteño, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola no Allianz Parque, a partir das 21h30 (de Brasília).