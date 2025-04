Jogo contra o Fluminense pode ser última chance de Caixinha provar evolução do Santos

O Santos vive um momento complicado na temporada. Após cair na semifinal do Campeonato Paulista, o clube voltou à Série A do Brasileirão com o pé esquerdo.

Até o momento, a equipe soma uma derrota, por 2 a 1 para o Vasco, no Rio de Janeiro, e um empate, em 2 a 2 com o Bahia, na Vila Belmiro. Em meio a este cenário, o técnico Pedro Caixinha vê o seu trabalho bem ameaçado.

O comandante foi vaiado e xingado no embate com o Tricolor Baiano, no último domingo. As críticas começaram antes mesmo da bola rolar, por conta da escalação.

O português decidiu manter os 11 iniciais do revés para o Vasco e irritou os fãs. Muitos pediam para que Guilherme fosse reserva. O atacante começou jogando e só saiu nos acréscimos do segundo tempo.

Apesar da pressão externa, a diretoria alvinegra decidiu dar mais um voto de confiança para Caixinha. Agora, ele terá uma semana para trabalhar o elenco e tentar arrancar uma vitória do Fluminense, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Neste jogo, portanto, o técnico pode ter a sua última chance de provar a evolução que enxerga. Em diversas oportunidades, seja após vitórias ou derrotas, o treinador afirmou que o elenco está crescendo e entendendo a sua filosofia de trabalho.

Contra o Bahia, por exemplo, ele viu com bons olhos a atuação do Santos, especialmente no segundo tempo.

"Não ganhamos, mas a forma como a equipe fez para ganhar é um sinal que seremos muito fortes nesse Brasileirão", analisou.

Desde que Caixinha assumiu, o Peixe soma 16 partidas, com seis vitórias, quatro empates e seis derrotas, além de 26 gols marcados e 20 sofridos.

No momento, o Alvinegro Praiano está na 16ª colocação do Brasileirão, com um ponto.