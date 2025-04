Ryan segue com pouco espaço e vê dupla da base ganhar mais minutos em últimos jogos do São Paulo

O ano de 2025 começou animador para Ryan Francisco, artilheiro e principal destaque da campanha vitoriosa do São Paulo na Copinha. O jovem atacante foi promovido de vez ao profissional, mas ainda não conseguiu encontrar seu espaço com o técnico Luis Zubeldía.

O jogador de 18 anos começou bem e jogou dois dos quatro primeiros compromissos do Tricolor no Campeonato Paulista. Contra a Portuguesa, ele marcou o gol da vitória são-paulina por 2 a 1, seu primeiro como profissional e, até o momento, único.

Após o duelo contra Lusa, Ryan disputou apenas três dos 13 jogos em que foi relacionado por Zubeldía e perdeu espaço. A jovem promessa de Cotia ganhou minutos contra Santos, Inter de Limeira e Sport. No confronto contra o time pernambucano, entrou nos acréscimos, em uma substituição extra que o treinador ganhou por conta do protocolo de concussão da CBF.

Além de não conseguir uma maior minutagem em campo, Ryan vem ficando para trás de outros jovens da base que também se destacaram na Copinha. O meia Matheus Alves e o atacante Lucas Ferreira estiveram em campo por mais de 20 minutos contra Sport e Atlético-MG, último jogo do São Paulo. Francisco, por sua vez, permaneceu no banco de reservas contra o Galo.

?? Segunda-feira de trabalho no CT da Barra Funda, com foco no segundo duelo da CONMEBOL Libertadores! #VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/gH0zw5k5Io ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 7, 2025

A pouca minutagem pode ser explicada pela alta concorrência no setor de ataque. Calleri e André Silva têm sido as principais escolhas de Zubeldía, e Ryan surge como a última alternativa.

O jovem poderia ter recebido uma oportunidade no empate com o Atlético-MG. Titular, André Silva não foi bem e foi sacado pelo treinador, que preferiu colocar Calleri em campo. O camisa nove, no entanto, foi expulso, com pouco mais de dez minutos no jogo, e Ryan, por sua vez, amargou mais um jogo na reserva.

Ryan Francisco já demonstrou que pode somar no São Paulo, que sofre com um elenco enxuto após a saída de 19 jogadores em 2025. Além disso, um maior tempo de jogo ao atleta extrapola o âmbito futebolístico e entra no lado financeiro. O atacante é uma das principais promessas da base e, tendo em vista a necessidade do clube de fazer caixa, a entrada do jogador nas partidas pode atrair possíveis interessados na sua contratação.

O jovem mira ganhar minutos nesta quinta-feira, quando o São Paulo recebe o Alianza Lima-PER, no Morumbis. O duelo, válido pela segunda rodada do Grupo D da Libertadores, está marcado para as 21h30 (de Brasília).