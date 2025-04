Corinthians deixa Sul-Americana de lado para priorizar ano sem 'catástrofe'

O Corinthians definiu o Brasileirão como sua prioridade em 2025. O motivo: evitar uma 'catástrofe' — nas palavras do próprio Emiliano Díaz, auxiliar do técnico Ramón.

Por que Sul-Americana virou 'plano B'

Após a queda na etapa preliminar da Libertadores, o Corinthians estreou com derrota na fase de grupos da Sul-Americana. O revés para o Huracán, da Argentina, em casa, acendeu sinal de alerta da comissão técnica, que entende a dificuldade de competir no mesmo nível em todos os torneios da temporada.

Neste contexto, os desfalques do elenco são a principal preocupação. Desde o título paulista, o Timão teve seis baixas no time titular: Hugo Souza, Gustavo Henrique, Fabrizio Angileri, Rodrigo Garro, Igor Coronado e Memphis Depay. A sequência do início do ano exigiu muito dos principais jogadores da equipe alvinegra.

Não vou prometer título nunca. O que sabe o torcedor é que tratamos com a mesma importância cada jogo. O goleiro titular machucou, o melhor camisa 10 do país machucou, e acontecem muitas coisas. Prometer algo ao torcedor é que vamos brigar para estar mais acima em todas as competições. O sonho, nunca vamos perder. Não vou prometer nada, é um grupo que sonha muito. Em oito meses temos um título, falar de sonhar, de crer, do grupo que temos. É uma camisa muito pesada. Quarta e sábado exige constantemente, e prometer seria falta de respeito com o torcedor.

Emiliano Díaz, auxiliar técnico do Corinthians, em coletiva

O desgaste dos atletas foi fundamental para a comissão passar a tratar a Sul-Americana como 'plano B'. O Timão quer evitar uma "catástrofe", como foi a briga contra o rebaixamento no ano passado.

Sempre o Brasileirão é o torneio de cara. Qualquer liga que jogamos é prioridade, ainda mais o Brasileirão, que tivemos um momento que sofremos e não queremos que volte a acontecer. Vamos brigar com nossas armas nas Copas. Ficar fora de uma Copa é triste, mas nem quero falar no que aconteceu nos últimos anos. Claro que vamos dar prioridade ao Brasileirão. Na Copa pode ficar fora, mas se acontece o rebaixamento é uma catástrofe.

Emiliano Díaz

Na terceira posição do Grupo C sem pontuar, o clube paulista está fora da zona de classificação. América de Cali, da Colômbia, e Huracán somam três pontos, nas duas primeiras colocações da chave. Apenas o primeiro colocado avança direto para o mata-mata, enquanto o segundo vai para a repescagem.

O Corinthians enfrenta hoje o América de Cali, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O confronto será no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, às 21h30 (de Brasília), e terá transmissão do SBT e Paramount+.

Creio que o difícil de todos os torneios que jogamos a cada três dias. Temos que viajar, viemos da Venezuela, voltamos e tivemos que jogar. Agora temos que ir à Colômbia, seis horas, jogar na quarta e depois jogar um clássico. Não é fácil. É muito difícil o calendário. Por isso tem que gerenciar o esforço. Temos que estar atento em tudo.

Ramón Díaz, técnico do Corinthians, em coletiva

Corinthians deve usar time 'alternativo'

O Corinthians terá uma escalação alternativa por causa dos desfalques. Algumas peças importantes do plantel nem viajaram — casos de Gustavo Henrique e Memphis Depay.

Além disso, o meia André Carrillo apresentou dores no último sábado e tem chances de ficar no banco de reservas. O jogador peruano foi substituído no intervalo da vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, pela segunda rodada do Brasileirão.

Carrillo teve uma pequena dor no adutor, e o resultado dava para não ter a lesão. Temos a partida de Copa e uma partida importante como o clássico. Estive trabalhando com [Breno] Bidon toda essa semana, os dez dias, falando com ele que queria que tivesse intensidade. Foi à seleção, jogou bem, mas baixou a intensidade. Falei que era um jogador importante, que tinha que voltar a ser intenso na criação, é um menino que adoro e jogou muito bem. Para mim foi de longe o melhor jogador em campo. Contamos muito com ele e esperamos que tenha esse nível de concentração e de jogo. Estou muito feliz por ele.

Ramón Díaz

Pelas baixas, dois nomes do sub-20 ganharam chance e foram relacionados: o meia Dieguinho e o atacante Gui Negão. Ao todo, 26 atletas foram convocados para esse embate — nove deles são meio-campistas.

A provável escalação do Alvinegro é: Matheus Donelli; Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu; José Martínez, Ryan e Maycon; Romero, Héctor Hernández e Talles Magno.

Veja a lista de relacionados

Goleiros: Felipe Longo, Kauê e Matheus Donelli

Laterais: Hugo, Leo Maná, Matheus Bidu e Matheuzinho

Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Félix Torres e João Pedro

Meio-campistas: Alex Santana, André Carrillo, Breno Bidon, Charles, Dieguinho, José Martínez, Maycon, Raniele e Ryan

Atacantes: Gui Negão, Héctor Hernández, Kayke, Romero, Talles Magno e Yuri Alberto