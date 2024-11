Dirigente confirma que Corinthians precisa resolver compra de Hugo Souza até dia 30: "É o limite"

O executivo Fabinho Soldado confirmou que o Corinthians tem até o dia 30 de novembro (sábado) para resolver a parte burocrática da compra do goleiro Hugo Souza. O dirigente trata a situação com tranquilidade, pois confia no trabalho dos departamentos jurídico e financeiro do clube para concluir a aquisição do arqueiro junto ao Flamengo.

O Corinthians comunicou ao Flamengo no dia 10 de outubro que vai exercer a opção de compra de Hugo. O Timão, agora, busca acertar os moldes do negócio com a diretoria do Rubro-Negro, que recusou a primeira garantia financeira proposta pelo clube paulista.

O valor da opção de compra de Hugo Souza é de 800 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões). O acordo inicial prevê que o Corinthians pague o montante de forma parcelada, mas o clube também estuda exercer o pagamento à vista.

"Sobre isso, tem a questão do jurídico, financeiro, vou colocar o transfer ban...situações que precisam ser resolvidas em relação a Hugo, Cacá... Existe um trabalho muito qualificado dos nossos departamentos. O Corinthians está trabalhando fortemente para essas questões serem resolvidas, Cascone (diretor jurídico), Pedro (diretor financeiro)... Eles estão cuidando dessas situações, converso diariamente com eles. O que eles me passam é que no momento certo as ações serão resolvidas e teremos tranquilidade para trabalhar", disse Fabinho Soldado em contato com a imprensa após a vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o Cruzeiro.

"Comunicado (ao Flamengo) já ocorreu, agora toda parte burocrática precisa ser finalizada e dia 30 é o limite. Precisa ser tratado pelos advogados, pelo jurídico, são detalhes. Não posso falar com propriedade, mas estou tranquilo pois sei que está sendo bem tratado por pessoas competentes", complementou Fabinho.

No último dia 13 (quarta-feira), o presidente Augusto Melo disse que a situação do Hugo não preocupa, e que o Corinthians já tem o dinheiro para adquirir o goleiro. Além disso, o mandatário afirmou que o transfer ban envolvendo o zagueiro Balbuena está "sob controle".

"O Hugo é goleiro do Corinthians, temos contrato com ele. Nosso jurídico e nosso financeiro já estão em contato com o do Flamengo e estamos resolvendo. Vamos pagar agora a segunda parcela até o dia 30. Está tudo sob controle. O torcedor corintiano pode ficar tranquilo, tanto a parte do transfer ban quanto a parte do Hugo. Já temos o dinheiro dessa segunda parcela", afirmou Augusto após o sorteio do Campeonato Paulista.

Hugo é um dos principais destaques da equipe do Corinthians e foi figura fundamental na luta contra a zona de rebaixamento e nos resultados positivos nas copas, com defesas decisivas e liderança dentro do vestiário.