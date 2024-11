Wendell no São Paulo? 'Só acredito vendo', diz Arnaldo Ribeiro

O lateral Wendell seria um ótimo reforço para o São Paulo, mas o colunista Arnaldo Ribeiro disse no UOL News Esporte desta quinta (14) que só acreditará na contratação quando ela acontecer.

Com essa direção, quando um nome vaza e fica sendo falado, normalmente ele não vem. Não é que o São Paulo não contrate, o São Paulo contrata de surpresa.

Eu acho que ele seria um ótimo reforço para o São Paulo. Seria o lateral esquerdo titular. Mas eu só acredito vendo.

Arnaldo lembrou que o Tricolor esteve perto de contratar Wendell, que disputou a Copa América pela seleção brasileira e se aproximou do presidente Julio Casares, então chefe de delegação.

O São Paulo quase o contratou na última janela. Fez proposta, disse que estava perto, chegou a ter o OK do jogador quando ele estava ainda jogando pela seleção brasileira como titular. Não conseguiu.

Vai fazer uma segunda tentativa agora. O São Paulo precisa de um lateral esquerdo titular, evidentemente, sem muita grana.

Gabigol foi quem decidiu que não jogaria mais pelo Flamengo, diz Arnaldo

Foi Gabigol quem decidiu que não jogaria mais pelo Flamengo ao anunciar sua saída logo após a conquista da Copa do Brasil, opinou o colunista Arnaldo Ribeiro.

Quem ouviu o Gabigol publicamente depois do jogo com o Atlético-MG sabia que ele não jogaria mais pelo Flamengo. Ele, Gabigol, encerrou a passagem dele pelo Flamengo naquele jogo. Para ele, acabou.

Ele mesmo quis encerrar a carreira dele no Flamengo e anunciou no noticiário, dizendo que não jogaria mais. Ele encerrou, não foi o Marcos Braz e o Landim.

Ele descascou a direção do Flamengo e o comando do Flamengo publicamente depois do jogo, depois de ter sido campeão. Para mim, esse afastamento é uma reação da direção a isso. Arnaldo Ribeiro

Arnaldo: Vini Jr precisa tirar dos ombros o peso de ser a estrela da seleção

Vini Jr. fará um bem enorme a si mesmo e à seleção brasileira se tirar dos ombros o peso de ser a estrela do time, analisou o colunista Arnaldo Ribeiro.

O Vinícius precisa também ser trabalhado psicologicamente, tirar um pouco a carga de ser a estrela da companhia. É isso que ele tem que lidar daqui para frente — em ser um ótimo mais um.

Essa questão do prêmio de melhor do mundo nunca ajuda o jogador.

Ele merecia pela figura que é, pelo jogo que representa, mas o prêmio individual para jogador brasileiro sempre atrapalhou mais do que ajudou a seleção brasileira. Arnaldo Ribeiro

Assista ao vídeo:

Assista ao comentário:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra