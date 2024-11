Felipe Anderson terá chance rara no Palmeiras após vaias e bronca de Abel

O atacante Felipe Anderson sabe que precisa entregar mais desempenho e números no Palmeiras e terá uma chance rara de jogar em outra posição na próxima partida, contra o Bahia, no dia 20, para buscar sua redenção.

O que aconteceu

A suspensão de Estêvão abre brecha para Felipe Anderson "voltar às origens". Abel Ferreira indicou após a vitória contra o Grêmio que a ausência de Estêvão fará com que Felipe Anderson seja deslocado para o lado direito do ataque — onde ele se destacou nas últimas temporadas pela Lazio.

O Palmeiras entendia que Felipe Anderson já atuava em sua posição favorita (no lado esquerdo), mas o jogador ainda não emplacou com a camisa do Alviverde (20 jogos, 2 gols e duas assistências), e Abel vai dar a chance para ele atuar onde "rende mais" — nas próprias palavras do treinador. O desempenho do jogador foi motivo de reclamação pública de Abel.

Claro que esperávamos mais de todos os jogadores, claro que o Felipe Anderson devia ter chegado ao final do jogo, já disse para ele, não é só jogar bem, tem que arriscar cruzamento, tem que arriscar o arremate, mesmo que falhe, estou farto de falar isso. O jogador tem que ir para cima, às vezes perde a primeira, mas continua. Abel Ferreira, após empate contra o Fortaleza

O jogador reconhece que pode entregar mais. Felipe Anderson dispensou folga na última segunda-feira (11) para fazer um trabalho de fortalecimento muscular e aprimoramento do condicionamento físico.

Felipe tem disputa com Dudu na esquerda, e a torcida já escolheu o seu lado. Na jogo contra o Grêmio, Felipe Anderson teve nova atuação discreta e foi muito vaiado ao ser substituído para a entrada do camisa 7. Mesmo antes de um erro que fez a torcida ficar maluca com Felipe, partes do Allianz Parque já cantavam "Dudu Guerreiro" para a entrada do ídolo palmeirense.

O atleta de 31 anos também atua como falso nove, mas até o momento Abel Ferreira não recorreu a essa opção.

O Palmeiras segue tranquilo em relação ao desempenho do jogador. Ele se apresentou ao clube no meio da temporada, e a expectativa é alta para o ano que vem.