Torcida do Botafogo esgota ingressos de setor exclusivo para final da Libertadores

Nesta sexta-feira, o Botafogo informou, através das redes sociais, que os ingressos do setor destinado exclusivamente à torcida do Glorioso no Monumental de Núñez, estádio do River Plate e palco da final da Libertadores, foram esgotados.

Os 22 mil bilhetes disponibilizados pela Conmebol no Setor Centenário, parte exclusiva à torcida do Fogão, acabaram em apenas dois dias.

É PELA GLÓRIA ETERNA! ? Nossos Camisa 7 esgotaram os ingressos do Setor Centenário para a final da Conmebol Libertadores! ? 7?? Continue apoiando sua Maior Paixão em https://t.co/wfY6IjoG6D. pic.twitter.com/T60d4ayXZW ? Camisa 7 (@Camisa7Botafogo) November 8, 2024

Outros 22 mil tickets foram liberados apenas para a torcida do Atlético-MG, adversário do clube carioca na grande decisão do torneio continental, que ocorre no dia 30 de novembro, em Buenos Aires, na Argentina. O confronto ainda não tem horário definido.

O Botafogo volta aos gramados neste sábado, às 16h30 (de Brasília), quando recebe o Cuiabá, no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.