Orellano e Capasso devem ajudar os cofres do Vasco

O Vasco ainda sonha com uma vaga na próxima Libertadores. No entanto, a diretoria já vem planejando a composição do elenco para 2025.

Alguns jogadores estão emprestados e têm tido sucesso nos seus atuais clubes. É o caso do meia Orellano e do zagueiro Capasso.

Orellano está no Cincinnati, dos EUA. O argentino vem sendo um dos destaques da equipe, que deve exercer a cláusula de compra de três milhões de dólares (R$ 17,8 milhões, na cotação atual).

Já Capasso está no Olimpia, do Paraguai. O jogador vem sendo titular absoluto. Os paraguaios também desejam permanecer com o atleta.

No caso de Capasso, o Vasco pode receber um valor além do abatimento da dívida por conta da aquisição do volante Galarza, que não está mais no clube carioca.

O presidente Pedrinho já adiantou que o objetivo é abrir espaço na folha salarial para a chegada de reforços para 2025.